Ilyen volt a szüret és mulatság az '50 és '60-as években a Badacsonynál

Az 1950-es években már Magyarországon is egyre inkább megjelent a mezőgazdasági munkák gépesítése. A szüret azonban még mindig úgy zajlott ahogy korábban évszázadokon keresztül: lovaskocsival, kézi erővel és jókedvvel.

A fortepan oldal segítségével felelevenítjük, hogyan is zajlott a szüret és az utána jövő mulatság az 1950-es és 1960-as években.

A lóerő akkoriban valóban lóval működött, a megrakott szekerekkel egész nap ingáztak a hátasok a szőlőskertek és a présházak között:

Persze vol ahol nem kellett a présházig sem elmenni, hanem a sorok végén egyből darálták és taposták a szőlőt.

Természetesen az asszonyok sem maradtak ki a munkából, ők vödörrel horták ki a fürtöket.

A jókedv nem maradhatott el, már csak azért sem, mert mindenki tudta hamarosan megérik a kemény munka gyümölcse is, bor formában.

A sorok gyakran egy-két kilométer hosszúak is voltak, de legalább a látvány kárpótolt kissé a fárasztó munkában.

A szüreti munkák után nem maradhatott el a mulatság sem. A szüreti bálok, felvonulások most a reneszánszukat élik, szerencsére arról is vannak fotók, hogy mindez hogyan is nézett ki 1965-ben, szintén a Badacsonynál. A szüreti játékok keretében ebben az évben az Ecsédi lakodalmas című táncjátékot adták elő. Az eseményhez tartozó gazdag ebédet hirdető plakáttól most is összefut a nyál a szánkban:

Sokan voltak kíváncsiak a lakodalmas játékokra, a kikötőnél lévő parkoló gyakorlatilag teljesen megtelt a korabeli autócsodákkal.

A táncjátékot népviseletben adták elő a közönség nagy örömére.

A mulatság után jöhetett a lakodalmi ebéd is, elfogyasztva a tavalyról megmaradt bort, hogy a hordókban legyen helye a friss nedűnek is.

Te emlékszel még a régi szüretekre? Mi volt a kedvenc emléked? Írd meg nekünk kommentben itt vagy a facebook oldalunkon!