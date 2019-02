Internet időskorban: kinyílik egy világ, ami veszélyeket is rejt

Kinyílik a világ az ember előtt, ha megtanulja kezelni a számítógépet, amit idősebb korban is érdemes elkezdeni. Erre több tanfolyam kínálkozik, viszont célszerű odafigyelni a biztonságra, erről beszéltek illetékesek, akiket az időskori internethasználatról kérdeztünk.

Jóval hatvan éves kora felett tanulta meg a számítógép kezelését az ajkai Kovács Ferencné. Az asszony azt mondta, hogy először amiatt döntött így, mert unokája külföldre került, és vele szeretett volna skype-on beszélni. Aztán mind többet tanult meg a gép kezeléséből, és ma már ezen keresztül küld üzeneteket, illetve különféle témákban is az interneten keresztül tájékozódik. – Amikor kinyitom a gépet, úgy érzem, hogy kinyílik előttem a világ – jegyezte meg Kovácsné.

– Bőven van lehetőség arra, hogy a szépkorúak is megtanulják a számítógép használatát – erről Török Lajos, a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete elnöke beszélt. Azt mondta, 2013 óta rendszeresen szerveznek ilyen céllal is tanfolyamokat, illetve oktatásokat. Már több mint 300 nyugdíjas ismerte meg a számítástechnikát közelebbről, egy-egy csoport 10-18 tagú, egy-egy oktatáson tíz alkalommal, hetente több órán át találkoznak. Az elnök is oktatja az érdeklődőket, illetve a középiskolai diákok a közösségi szolgálat keretében. Egyre több az érdeklődő, már 46 klub, illetve 21 ezer tag csatlakozott az egyesülethez. – Ha a szépkorúak az automata mosógépet is megismerték, akkor meg tudják tanulni a számítógép használatát is, így egyebek mellett az anyagok mentését, archiválását, üzenetek küldését, a közösségi oldalt – vélekedett az elnök.

Aradi Virág megyei rendőrségi sajtóreferens kiemelte, a tapasztalatok szerint ma már egyre több idős ember használja az internetet. -Előnyei mellett viszont számos kockázatot is rejt magában, ezért fontos, hogy körültekintően használjuk a világhálót – fogalmazott. A rendőrség jó tanácsai közül kiemelte, célszerű legalább nyolc karakteres, kis- és nagybetűből, számból, szimbólumból álló jelszót választani, amelyeket legalább havonta változtassuk, és ne mondjuk el még a legközelebbi ismerősnek sem. Ne adjuk meg a személyes adatokat, lakcímet, telefonszámot a közösségi oldalakon. Fontoljuk meg, milyen fotót, videót töltünk fel magunkról a világhálóra, és olyan fotót, videót, amelyen mások is szerepelnek, csak beleegyezésükkel töltsünk fel. Tartsuk szem előtt, hogy a világhálón nem mindenki az, akinek kiadja magát. Soha ne tegyük közzé a közösségi oldalakon, hogy mikor nem tartózkodunk otthon, és a vakáció alatt készült felvételek feltöltésével várjuk meg, míg hazaérünk. Legyünk körültekintőek az internetes vásárlásnál, a bankkártyás fizetésnél használjunk webkártyát, amelyen mindig csak annyi összeget helyezzünk el, ami a vásárláshoz kell, és inkább válasszuk a személyes átvételt, fizetést. A világhálón történő levelezésekkel, hozzászólásokkal ügyeljünk arra, hogy másról becsületsértően ne beszéljünk, illetve ne rágalmazzuk meg! Legyünk körültekintőek az internetes nyereményjátékoknál, könnyű pénzszerzési lehetőségeknél, állásajánlatoknál, tanácsolta a rendőrségi sajtós.