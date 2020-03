Irány a mozi: Rosszfiúból úriember

Guy Ritchie bő 20 éve robbant be a film­világba sajátos stílusú brit gengszter­mozijaival. Az Úriemberekkel hosszú idő után végre visszatért gyökereihez.

Mickey Pearson (Matthew McConaughey) Nagy-Britannia legnagyobb marihuánater­mesztője. A csúcson van, mégis ki akar szállni, ezért felkínálja eladásra gyümölcsöző üzletét. Ez riválisai számára hatalmas lehetőség, ugyanakkor számos konfliktust szül, így Mickey­nek mégsem lesz olyan csendes a visszavonulás.

Ritchie az Amerikába való áttelepülése után sem lett rossz direktor, szimplán beállt a tisztességes iparosok táborába, akik méregdrága stúdiófilmeket készítenek. Kreativitása kimerült főként a feldolgozásokban, amelyek noha egyáltalán nem lettek gyengék, egyszeri szórakozásnál nem adtak többet. Borítékolható volt, hogy legújabb műve sem fogja megütni A ravasz, az agy és két füstölgő puskacső, valamint a Blöff színvonalát, de mindenképp örvendetes, hogy a cipész visszatért a kaptafához.

Az Úriemberek igazi szerzői darab. Ritchie íróként, rendezőként és producerként is kivette részét a munkálatokból, s látszik, hogy borzasztóan élvezte. Az alapszituáció egy szimpla beszélgetésbe enged betekintést, amely egy újságíró, illetve Mickey legfőbb bizalmasa között zajlik. A kezdeti bájcsevej hamar zsarolássá válik, ám ezt is finom angolsággal közölve. A cselekmény java a feltételezett események sorozatát meséli el, hogy kvázi miként alakult ki a jelen konfliktus. Szó szerint egy megelevenedett forgatókönyvnek vagyunk tanúi, az efféle filmes áthallás pedig pazar húzás volt Ritchie-től, nem is beszélve a záró poénról.

Apropó, humor. Az Úriemberek nem vígjáték, hiányoznak belőle a rendező korábbi munkáinak sziporkázó gegjei, de nem kell megijedni, így is lehet rajta mosolyogni, s helyenként nevetni. Igazi ereje abban rejlik, hogy a direktor sikeresen tudta vegyíteni a gengszterfilmes stílust a popcornmozik hangulatával.

Ezáltal műve nézeti magát, mi több, veszettül szórakoztató. Pazarul működik a bevált recept, ahogy folyamatosan bonyolódik a történet, érkeznek a látszólag súlytalan, mégis kulcsfontosságú mellékalakok, hogy a végén minden értelmet nyerjen. Amit látunk, messze nem tökéletes, a csavarok nem hatnak olyan jó értelemben spontánnak, mint a korábban említett alkotásokban, sőt, kissé túlcizellált a záróakkord. Ritchie mégis van annyira biztos kezű alkotó, hogy ez ne rontsa el az élményt, s elégedett mosollyal álljunk fel a végefőcím után.

A szereplőgárdára nem lehet panasz, Matthew Mc­Co­naughey-­nek jól áll a gengszterfőnökség, Charlie Hunnam egyszerre kifinomult és fenyegető, a show-t azonban Hugh Grant és Colin Farrell lopja el. Grant karaktere a karakánabb, de mindketten lubickolnak a szerepükben, a film legjobb pillanatai hozzájuk köthetők.

Az Úriembereknek megvannak a nyilvánvaló hibái, egy kicsit többnek akar látszani annál, mint ami valójában, ugyanakkor lerí róla, hogy a rendező beleadta szívét-lelkét. Szükség volt már egy ehhez hasonló Guy Ritchie-filmre, amely, bár nem ér fel korai munkáihoz, egyfajta modernizált változatnak tökéletes. Az egykori rosszfiúból úriember lett, ezzel pedig a nézők járnak a legjobban.