Itt az idő, hogy az elménkben is tavaszi nagytakarítást végezzünk

Március idusán túl örüljünk annak, hogy nemsokára nyakunkon a kellemes, meleg idő, visszavonhatatlanul itt a tavasz. Ez az évszak rendszerint a megújulásról szól. Fordítsunk elegendő időt, energiát és figyelmet a benső egyensúlyunk kialakítására, megtartására.

A tavasz megérkezésével igyekszünk minél egészségesebb és esztétikusabb formába kerülni, az otthonunk dekorálásában, a tavaszi nagytakarítás alkalmával is kifejezzük, hogy a borús téli napokkal leszámoltunk egy időre. A ruhatárunkat szintén frissítjük ebben az időszakban. Ám, ami még nagyon fontos: ne feledkezzünk el rendet tenni az ész és a szív tájékán. A lelkünkkel is foglalkozzunk, teremtsünk odabent is harmóniát, tanácsolja Kolozsi Mariann coach és tréner. Érdemes hát testi- lelki jólétünk érdekében megfogadni a szakember intelmeit.

Míg az év eleje inkább az elméleti terveknek kedvezett, addigra a márciusi időszak ideális arra, hogy fizikai szinten is formába öntsük őket. A szakember úgy véli, ilyenkor a természet is erre buzdít minket. A kora tavaszt a tréner ahhoz tudja hasonlítani, mint amikor folyásirányban haladunk a csónakkal: minden a terveinket támogatja. A természet is megújul, felenged a fagyos talaj, elindul a rügyfakadás, kivirágoznak a fák. Nem csoda, hogy már pogány őseink is az újrakezdést és a megtisztulást vélték felfedezni ebben a folyamatban.

Az életvezetési tanácsadó szerint kezdjünk a külső megújulással. Töprengjünk el azon: mi is az, amit igazán szeretnénk? Mit akarunk kihozni magunkból? Erre biztatnak az új energiák, a napsütés, a jó levegő vagy egy kirándulás a szabadban. Ahhoz, hogy lelki értelemben is megválhassunk a minket visszahúzó rossztól, nem árt, ha elsőként az otthonunk felfrissítésével kezdjük a pozitív irányba történő változást. Ideje átnézni a ruhatárunkat, méghozzá egy kicsit szőrösszívűen: váljunk meg az olyan daraboktól, amelyeket egy-két éven át nem vettünk fel. Biztosan van a környezetünkben olyan ismerős, aki örülne éppen annak, aminek – azon túl, hogy a szekrényben lógott – nem sok hasznát vettük. Ami nekünk nem előnyös, máson állhat úgy, mintha éppen rá szabták volna.

Amikor végignézünk a környezetünkön, számos olyan porfogót találunk, amelynek nincsen keresnivalója az otthonunkban. Szelektáljunk, és amire nincs szükségünk ne őrizgessük tovább. Jó alkalom ez arra, hogy megváljunk mindentől, amit vagy nem használunk, vagy nem fűznek hozzá minket érzelmek. Egy tágasabb, felszabadítóbb tér kialakításával megtettük az első lépést a lelki megtisztulásunkhoz.

A jelenlegi élethelyzetünkre is ezzel a szemlélettel nézzünk, hiszen ahogy a környezetünk tele van porfogókkal, úgy az életünk is lehet olyan kapcsolatokkal túlzsúfolva, melyek nem építenek, sőt inkább csak egyre mélyebbre rántanak minket. Némi önismereti kutakodást igényel, de nem ördöngösség észrevenni, kik és mik azok, akik, amik nem támogatnak minket. Vannak, akik csak leszívják az energiánkat, feltölteni képtelenek, állítja a tréner. Előfordul, hogy a búcsú fájdalmas, hiszen lehet, valamennyire kedveljük az illetőt, vagy egészen egyszerűen csak nem akarjuk megbántani. Kolozsi Mariann mégis azt tanácsolja: ne sunnyogjunk és ne játsszunk arra, hogy ha nem jelentkezünk, akkor majd szép lassan a másik is eltűnik az életünkből.

– Önmagunk miatt is legyen elég bátorságunk azt mondani az illetőnek: becsüllek téged, de nem esik jól a viselkedésed. Ezzel arra is megadjuk az esélyt, hogy a másik a fejéhez kapjon és elgondolkodjon. Ilyenkor jól jön egy coach segítsége, hiszen a saját életében mindenki egy kicsit vak, és egy objektív kívülálló segíthet azonosítani visszahúzó, mérgező kapcsolatainkat.

Eközben érdemes az elménkben is rendet tenni, amihez jól jön a meditáció, az önfejlesztő gyakorlatok, de akár néhány telefonmentes nap is. Mindig pörgünk, mert valaki egyfolytában akar tőlünk valamit. Úgy érezzük, rendelkezésre kell állnunk, ami lefáraszt, könnyen vezethet koordinációs problémákhoz. A hiperaktivitás miatt az agyunk kevésbé tud regenerálódni. Ilyenkor segítség a befelé fordulás, hogy megelőzzük a stresszbetegségeket. A párunknak, gyermekünknek, családtagjainknak sem mindegy, hogy egy nyugodt vagy egy instabil, rossz kedélyállapotú ember mellett kell élniük – zárta gondolatait a tréner.