Jámbor Eszter: „Ülj le és várd meg, amíg utolér a lelked!”

Fogják sokan a ketrecük ajtaját, és ragaszkodnak a megszokotthoz, de mi lenne, ha egyszer csak kinyitnák azt, és fényhez, levegőhöz jutnának?

Így érvel Csopakon élő Jámbor Eszter arról, hogy ki lehet lépni a mókuskerékből, háromgyermekes édesanyaként is, ahogy ezt saját példájával elmeséli.

-Amikor kiléptem a munkahelyemről, bennem is felmerültek a kérdések, feladtam a biztosat a bizonytalanért? Miért jártam egyetemre? Hogyan fogok megélni? De azt is tudtam, ha ezt nem lépem meg, lehet, egész életemben sajnálni fogom! – tekint vissza Jámbor Eszter a meghitt csopaki házban, ahol függöny helyett az udvari fügefát, meg a vadszőlőt látja az ember.

– Ezeket én festettem világosra, mutat büszkén a bútorokra, és hozzáfűzi, minden egyes darabot megtartott, mert a családjára, gyermekkorára emlékezteti, meg a nyarakra, amikor ez a ház még nyaraló volt.

A fiatal, háromgyermekes nő élete jó példa arra, hogy a berögzült dolgokon lehet változtatni, ha akarja az ember, és bizony élhet minőségi, tartalmas életet egy nagycsalád, amelyben három kiskamasz él, két fiú, egy lány, és akik nem mellesleg taekwondo bajnokok is, a férj pedig naponta ingázik budapesti munkahelyére.

–Hét évet vártunk a nagyobbik fiamra, Nimródra, aki nem tagadom, lombikbébiként született, kezdi történetét Eszter. Aztán a másik kettő gyermek már magától jött, miután a fiatal nő teljesen máshogyan élt. Így kopogtatott be a ma 13 éves fiú, Noah, és a 10 éves kislány, Leilani, aki nem véletlenül kapta a hawaii nevet, jelentése: mennyből kapott virágszál.

-Sok nő van úgy, hogy eljut abba az életszakaszba, amikor mindene megvan, munkája, gyermekei, szép családja, és mégis úgy érzi, valami hiányzik. Erre én azt mondtam, velem ez nem történhet meg, így váltottam, jogászból lettem szellemi szabadfoglalkozású, érvel. Eszter korábban aljegyzőként, illetve egy járási hivatalban dolgozott, de úgy érzete, mókuskerékben él családjával együtt. Abban, hogy élete teljes fordulatot vett, nagy szerepet játszott, amikor csillagászati kutatóintézetet vezető férjét elkísérte egy útra Amerikába, aki dolgozni ment a tengerentúlra.

-Nekem az a három hét elegendő volt arra, hogy kikerülve a mókuskerékből, megtaláljam önmagam. Az indiánok úgy mondják, ha elfáradsz a mindennapok terhében, akkor ülj le egy kőre, és várd meg, amíg utolér a lelked! Ez engem a Grand Canyonban ért utol, amikor egy kövön ültem és csak bámultam a leírhatatlanul szép tájat, idézi emlékeit Eszter. Aztán meséli tovább: „Elém tárult minden, a színek, a végtelenség, néztem a gyermekeimet, ahogy ott ugráltak a köveken, felszabadultan, jól érezték magukat, együtt volt a család, és mindez nagyon megérintett. Azt kérdeztem magamtól, mit akarok én? Miért is vagyok a Földön? Tudtam, van küldetésem, de nem az, amit addig csináltam, hogy 48 órát próbálok sűríteni egyetlen napba, mindent egymagam akarok elvégezni, vibrálás, kapkodás minden perc, utolsóként rohanok a gyerekért az óvodába, és hasonlók.”

Eszter akkor eldöntötte, szakít korábbi életével, és teljesen másba fog. Úgy fogalmaz, csodákért nem kell Amerikáig menni, Magyarország nagyon szép, számtalan élményt, értéket rejt, a lényeg, hogy a család együtt fedezze fel. Így jött nála az ötlet, amikor meséskönyvnek látszó útikönyvet, illetve élménykönyvet írt arról, hogy érdemes kizökkenni a hétköznapokból, és az együtt eltöltött időnek kimondhatatlan ereje van. Nem beszélve a gyerekekről, akikre egész életükre hatással lehetnek ezek a közös élmények, emlékek, így például a Balaton-felvidék, a hazai várak, és a közelgő Trianoni évforduló kapcsán több, csodás, határon túli magyarok lakta helyszín.

Eszter célja a könyvírással az is, hogy az édesanyák, akik keretet adnak egy családnak, rájöjjenek arra, nagyon fontos, hogy ők maguk is boldogok legyenek, és mekkora ereje van az együtt töltött időnek, a közösen összegyűjtött emlékeknek. Úgy mondja, neki a gyerekkorából kevés emléke maradt, de az ma is elevenen él benne, amikor a szüleivel kirándulni mentek. Példája nyomán eltökélt abban, hogy minden család élje meg saját életmeséjét, mert a gyermek életében építőkövek azok, amikor együtt lehet a szüleivel. Ezekre vissza tud majd emlékezni, tud építeni, alapozni egész életében, és ezekből merít energiát a szülő is.

Eszter megjegyzi, tudja, azt nem mindenki engedheti meg magának azt, hogy Amerikáig menjen, de idehaza egy városból, faluból ingyen lehet menni, kirándulni, túrázni, és ez a lehetőség mindenki előtt ott áll, és muszáj, hogy erre szakítsunk időt. Sokan nem szívesen mozdulnak ki a „komfortzónájukból”, a megszokottból, és sok anya azt gondolja, csak ő tud mindent jól elvégezni, miközben naponta úgy érzi, mindebbe csaknem belehal. Pedig nem így van. Eszter szerint rabszolgaságba kényszerítjük magunkat, amitől boldogtalanok leszünk, és akár bele is betegedhetünk. Így nagyon fontos, hogy osszuk el a feladatokat, szakítsunk azzal, hogy a család többi tagja a tévé, meg a számítógép előtt ül, és a közösségi oldalon él, az elvégzett munka utáni siker nagy örömet okozhat mindenkinek.

Dicsérjük meg a másikat, még a legapróbbért is, mert nem is hinnénk, hogy a gyerek, vagy a férj egy apró elismeréstől is mennyire boldog lesz. Azzal, hogy a telefont az esti vacsoránál egy másik helyiségben hagyjuk, már sokat teszünk magunkért, a családunkért. Eszter azon túl, hogy élménykönyvekben osztja meg másokkal is ötleteit, elvégzett egy életvezetési tanfolyamot, és tapasztalatait közösségi oldalán, blogján megosztva segítse saját, és mások életét. Úgy mondja, amikor az ember úgy érzi, elakadás történt az életében, valami nem kerek, problémás például az időbeosztás, a karrierváltás, a fogyás, a mozgás, akkor meg kell, és meg is lehet találni a megoldást.

Sokat tehetünk magunkért, saját lelki békénkért, ezen keresztül másokért, az egész családért, ha hagyjuk, hogy érintsenek meg minket a szép dolgok, a sikerek. Vegyük észre, élvezzük azokat, még ha aprónak is tűnnek. Ne legyen természetes az, ha valami sikerül, hanem örüljünk ennek, legyünk boldogok tőle, mert ez energiát ad. Ha valami sikerül, ne pipát húzzunk, hanem ünnepeljünk. Örüljünk, ha eső után kisüt a nap, ha volt egy hely a zsúfolt parkolóban, annak, hogy egészséges a gyermekük, hogy naponta fel tudunk kelni.

Este gondoljuk végig a napunkat, mi sikerült, mi tett boldoggá, és mi az, ami elszomorított minket? Ebből sokat lehet tanulni, tovább lehet lépni. Eszter például a gyereknevelésnél nem a problémát nézi, hanem azt, hogyan lehet megoldani. Három gyermekét nem erőlteti a tanulásban, inkább azt kérdi tőlük, mi szeretnél lenni, mitől lennél boldog? Azt is mondja, abba hagyhatod az iskolát, de attól boldogabb leszel? Vallja, ha az életben valami nem jön be, mindig létezik egy másik megoldás, ahogy Amerikában mondják, mindig kell lennie egy B tervnek.

-Az élet nem arról szól, hogy egy helyben topogjunk, hanem arról, hogy fejlődjünk, simít végig a négylábú családtag, Muffin fején Eszter.