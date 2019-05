Jámbor Laura lett Veszprém megye legszebb lánya

Végleg lezárult Tündérszépek versenyünk, melyben Jámbor Laura egészen a végéig derekasan helytállt.

Tavaly decemberben indult útjára a Mediaworks Tündérszépek szépségversenye. Tizenhárom megyéből közel 600 jelentkezés érkezett, közülük végül 370-en álltak stúdiókörülmények között, profi fotósaink kamerája elé. Sokan először próbálták ki magukat fotómodellként, vagy először indultak szépségversenyen. Jámbor Laura is a határai feszegetése okán érkezett, és milyen jól tette, hiszen megnyerte a közönség kegyeit, és őt választották az országos Tündérszépek verseny közönségdíjasává.

A 17 éves veszprémi közönségdíjast a pár hónappal ezelőtti első fordulós fotózás óta nyomon követtük a Naplóban és a veol.hu-n is. Jámbor Laura a Vetési Albert Gimnázium tanulója, a régiós fordulóból egyedüliként jutott tovább az országos fordulóba. A megyei, majd régiós fordulóban is megmutatta, hogy amatőrként is van helye a szépségversenyben. A közönség a szívébe zárta, és a kezdetektől óriási támogatást kapott a versenyben. A régiós Tündérszépek-fordulóban elért kiemelkedő sikere okán a Napló és a Mediaworks Hungary Zrt. Jámbor Laurának 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt adott át. A díjátadón Néző László, a Napló főszerkesztője gratulált Jámbor Laurának az eredményéhez.

A sikeres Tündérszépek verseny okán még a nyáron újabb szépségversenyre invitáljuk olvasóinkat. Az immár országos versenyen akár saját fotóval is lehet majd jelentkezni, tehát érdemes erre kondicionálniuk magukat a strandszezonban a hölgyeknek.