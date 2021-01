Járványnapló: Soha nem vagy egyedül

Boldogság a hegyen és a kertben, rezgések és áramlatok, madárrehab és egy futballhimnusz különös története Molnár Ferenctől Liverpoolig.

Január 1.

Ez az év is jól kezdődik. De komolyan. Szikrázó napsütés, kristálytiszta levegő, gyors döntés, irány a Csobánc. Gondoltuk, könnyű séta a kápolnáig, és azt is gondoltuk, hogy egy lélek nem lesz a hegyen rajtunk kívül. Aztán másként lett. Meg sem álltunk a várig, és ezzel nem voltunk egyedül. Ám ez érdekes módon most valahogy egyáltalán nem volt zavaró, az emberek mosolyogtak, köszöntek egymásnak és köszöntötték egymást, érezhetően boldogok voltak a sok kölcsönös jókívánságtól és attól, hogy kiszabadultak a szabad levegőre, csak úgy robbantak bennük a D-vitamin-bombák, áramlott a flow meg a csí, meg minden, ami csak rezegni tud, az az érzés támadt, hogy ez itt szinte egy közösség, és hogy egyszerűen jó benne lenni. Hogy jó lenni.

Január 3.

Ismét egy gyönyörűséges nap, szinte tavasz, azonnal húzok is kifelé a kertbe, és az építőiparban találom meg a számításaimat, mint már oly sokszor. Van, amikor ez terhes és fárasztó, most inkább jóleső.

Ásó, lapát, talicska, néha csákány (empirikus úton arra a következtetésre jutottam, hogy a végén mindig előkerül a csákány), aztán kész. Szabályos munkagödör, miszerint egy szép hosszú árok, jöhetnek a villanyászok kábelt fektetni. Egy szál pulóver, néha leülök egy kicsit és bámulom a hegyet, csak úgy. Madárcsivitelés. Úgy tűnik, mindenki félreérti kissé a helyzetet, hiszen tél van. Unoka felbukkanása tetézi a jókedvet, szinte már gyanús is az egész, lehet, hogy bipoláris lettem, és most a felszálló ágban szaladgálnak bennem a pozitív energiák, mint Donald Sutherlandben, amikor kihajol a tankból a Kelly hőseiben. De inkább azt gondolom, hogy ez egy egészséges és természetes reakció mindarra, ami történt velünk az elmúlt évben. Mindenesetre kelbimbót, spenótot, mángoldot szedünk a kertből, a gyermek még épp hogy csak járni tanul, de boldogan viszi a kosarat, a világ felfedezésre vár, valamint megváltásra persze. Hála és egymás, ezek most a kulcsszavak, az egymás lett az év szava, nem véletlenül, és ha megtanulunk igazán hálásnak lenni és köszönetet mondani, akkor már tettünk is egy lépést az egyedfejlődés rögös útján, anélkül, hogy összetaposnánk mindent az ökológiai lábnyomunkkal.

Január 4.

Meghalt Gerry Marsden, a Gerry and the Pacemakers egykori énekese. A Pacemakers jó kis zenekar volt a hatvanas években, még a Beatlest is letaszigálták néha a slágerlisták éléről. A legnagyobb dobásuk alighanem a You Will Never Walk Alone volt, ami egészen elképesztő karriert futott be előzményeivel és következményeivel együtt. És mivel az atombombától Hollywoodig, a C-vitamintól a Covid-vakcináig mindent a magyarok találtak ki és fel, egy percig se csodálkozzunk, hogy ehhez is van némi közünk. Az úgy volt, hogy Molnár Ferenc 1909-ben megírta (szerintem) élete legjobb darabját, a Liliomot. A darab természetesen annak rendje és módja szerint akkorát bukott a vígszínházi bemutatón, mint ide Lacháza, viszont később alapjául szolgált Richard Rodgers és Oscar Hammerstein Carousel című musicaljéhez, amiben a szereplők egyszer csak, és ahogyan az már a musicalek esetében lenni szokott, némiképp váratlanul elénekelték a You’ll Never Walk Alone című slágergyanús szerzeményt. Innentől kezdve nem volt megállás, a dalt feldolgozta Frank Sinatra, Elvis Presley, sőt a Pink Floyd is, de világhírűvé a Gerry and the Pacemakers tette. Történt ugyanis, hogy a hatvanas években a Liverpool focicsapatának hazai mérkőzései előtt az jött szokásba, hogy lejátszották az éppen aktuális top 10-es lista dalait, és a szurkolók annyira megkedvelték Gerryék feldolgozását, hogy az hamarosan a vörösök himnuszává vált. És aki már hallotta a dalt felhangzani a cappella ötvenezer torokból, az soha nem felejti el.

Január 6.

Néhány nappal ezelőtt felvetettem, hogy a terasz üvegajtajára madarakat ábrázoló matricákat kellene felragasztani, mint a reptereken, mert a madáretetőt látogató közönség soraiból valaki előbb-utóbb elvéti a menetirányt. Naná, hogy bevonzottam ezt is. Egy koppanás, és még elkapom a pillanatot, amint az őszapó leszédül a lépcsőre. Mivel a családunkban komoly hagyományai vannak ideiglenes tábori állatkórházak felhúzásának, és a süntől a vadmalacig gyógyult már nálunk mindenféle állat, most sem esem pánikba. Semmihez sem hasonlítható érzés egy ilyen parányi jószágot kézben tartani, simogatni, várni, hogy megnyugodjon, erőre kapjon és elrepüljön.

Közben meg vízkereszt van, vagy amit akartok, de a karácsonyfa még marad.