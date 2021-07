Látványos bemutatók terápiás kutyákkal

Sorra hívják a táborokba és különféle rendezvényekre az ajkai terápiás kutyákat és a csehbányai kutyaiskola négylábú „tanulóit”, tudtuk meg a két kutyafelvezetőtől, Papné Takács Ágnes óvodapedagógustól, Ramasz Vanda általános iskolai pedagógustól és Pap Károly kutyakiképzőtől.

Mindhárman meggyőződéssel vallják, hogy a jól nevelt kutyák jótékony hatással vannak a felnőttekre és gyermekekre egyaránt. A pedagógusok ezért viszik be őket a tanórákra is. Azt tapasztalják, hogy a négylábúak jelenléte még inkább motiválja a gyermekeket a tanulásra, és velük együtt könnyebben elsajátítják a különféle ismereteket, mert így a tanulás a diákoknak játéknak tűnik.

A terápiás kutyákkal együtt számos felkérést kapnak a csehbányai kutyaiskola négylábú „diákjai” is, hogy részt vegyenek foglalkozásokon, táborokban, rendezvényeken, illetve bemutassák különleges tudásukat.

Az említett helyeken egyre népszerűbbek a kutyás programok, mert nagyon szeretik őket. Jelenlétüknek örülnek a pedagógusok is, mert a felelős állattartást minél előbb érdemes látni, illetve megtanulni.

A két kutyafelvezető pedagógus felidézte, alig csengettek ki két kutyájuknak, Mesének és Édennek az utolsó, úgynevezett állatasszisztált tan- órákról az iskolákban, a golden retriever és a labrador retriever máris belevetette magát a szünidei munkába. Először az Ajkai Zeneiskola látta vendégül őket egy táborban a vakáció első napjaiban.

Az összeszokott párosok – Mese, a golden retriever és Papné Takács Ágnes óvónő, valamint Éden, a labrador retriever Ramasz Vanda pedagógus felvezetésével – egy zenés trükkösszeállítással mutatkoztak be. A táborozók nagy örömmel vettek részt Mesével és Ágnessel együtt egy zenei tudáspróbán, és a kutya azzal is elbűvölt mindenkit, hogy egy elhangzott feladatra megmutatta, mennyire okosan számol fejben. Éden és Vanda pedig a méhek ökológiai szerepére és védelmére hívták fel a figyelmet, és a négylábú azt is megmutatta, hogyan lehet szelektíven gyűjteni a hulladékot, illetve mit milyen színű tartályba kell bedobni. Nagy sikert aratott a kutyafelvezetők és a négylábúak zenés összeállítása, melyből látszott, mi mindenre képesek a kutyák.

Mindezek után a gyerekek alagutat formáztak, melyben a kutyusok többször is átszaladtak, az apróságok nagy üdvrivalgása és sok simogatás közepette. A játékos foglalkozásokon kívül szívesen látták a négylábúakat egy szabadidőparkban, illetve lovardában is, ahová Pap Károly kutyakiképző vezetésével, jól képzett családi kutyákkal a csehbányai kutyasuli is elkísérte őket. Elbűvölt mindenkit, ahogyan Károly Démonnal, a fekete belga juhászkutyával és a fehér pulival, Buksival irányította a kis csapatot. Ramasz Lászlóné Mária pedig Cherryvel, a törpe pincserrel érkezett, Pap Maja, Ágnes és Károly unokája pedig Édennel sorakozott fel a produkcióhoz.

A kis Maja, aki beleszületett a kutyás életbe, rutinosan irányította a terápiás kutyát, amellyel az ajkarendeki általános iskolából évek óta jól ismerik egymást. A csapat legfiatalabb tagja, Isaac, a svájci fehér juhászkutya gazdája, Ramasz Vanda mellett feszített.

A különleges kutyás bemutató zenés engedelmességi gyakorlatokra épült, Károly parancsaira Démon egyéni gyakorlatokat mutatott be, amit egyhelyben maradással zárt. Az ülő kutyát a többiek körbejárták, majd Éden a pórázuknál fogva megsétáltatta őket. Az egyéni zenés trükksorozatokat gazdagította Buksi kutya, a „korosodó matematikaprofesszor” számolása, aki az eredményeket ugatással közölte. Démon a zajos környezet ellenére is szívesen betakarta magát, és az orrát elrejtve szundizott is; aprólékosan kidolgozott mozdulatait tapssal jutalmazta a közönség. Cherry pedig, miután ünnepeltette magát egy kicsit a gyerekekkel, kitekerte a szőnyegét, és megcsinált néhány trükköt.

Később a kutyusok egymás megkerülésével és karikázó feladattal szórakoztatták a nézőket. A fináléban először szorosan egymás mellett felsorakoztatták a felvezetők a kutyákat, és a törpe pincser átszaladt a hasuk alatt.

Ezután egymástól kicsit távolabb leültették a négylábúakat, majd Éden a taligában megutaztatta a legkisebb kutyát körülöttük.

A négylábúak előadását láthatta a kolontári falunap közönsége is, de a kutyusoknak később sem lesz megállás. A lelkesen dolgozó négylábúakra lovas- és néptánctáborban, illetve speciális igényű gyerekek táborában is várnak, és bemutatkoznak majd az ajkarendeki falunapon is.