Jeles évforduló: hét éve úsztak a Hummerek a Balatonban

2012. február 6-án hajtott rá két Hummer a Balaton jegére, ami feladta a küzdelmet a kolosszusok alatt. Beszakadt ugyanis.

A balatonakarattyai strandnál ráment a Balaton jegére két Hummer H2 típusú amerikai terepjáró, majd beszakadt alattuk a jég hétfő este – állt a hivatalos jelentés a rendőrség oldalán még 2012-ben.

Éppen szerdán van ennek az eseménynek a 6. évfordulója, így méltán emlékezünk meg az eseményről, történetesen saját cikkeinkkel:

A szerkesztőség akkori kedvenc képe ez volt, amelyből kiderül, hogy a Balaton jege még a birodalmi lépegetőknek sem veszélytelen.

Természetesen Chuck Norris is felbukkant az esemény kapcsán.

Gróf Balázs villámgyors karikatúrája is megjelent az online térben:

Traktor és Trabant a Balatonban! Nem a Hummer-től származik az ”ötlet”!

Hummer-láz és a beszakadt traktor

Az internetezők fantáziája persze beindult, ahogyan a Hummer-esek beszakadását követően is és “Korcsolyázni próbált a traktor” vagy “sárga tengeralattjáró” szlogenek repkedtek a világhálón. A cikket megtekinthetik, ha ide kattintanak.

Trabantot nyelt a Balaton

1982. február 17-én a Zalai Hírlap korabeli száma arról tudósított, hogy a keszthelyi öbölben elnyelt egy Trabit a Balaton. Egy balatongyöröki férfi szó szerint a jégen indult horgászni: úgy vélte, gond nélkül be tud menni a kocsival a kiszemelt területig. Ez egy darabig ment is, de mintegy 350 méter után a jég beszakadt és elnyelte a kétüteműt. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de az autót csak kétnapos küzdelem után tudták kiemelni. Első nap mintegy 150 méterre húzták a parthoz a víz alatt, majd másnap 2 tűzoltóautó és 24, csörlőkkel, pallókkal felszerelkezett tűzoltó emelte ki a Tarbit – számol be a korabeli híradás.

Volt, hogy 48 autót is elbírt a jég

1982. január 24-én autós jégkarnevált szerveztek Fonyód vasútállomás mögötti strandjára, ahol ötezer ember követte végig 48 autós jégpiruett-sorozatát a Balatonon – számol be a sonline.hu, mely a Somogyi Néplap korabeli kiadását vette elő a hammeres történet kapcsán.

A szervezők 48 autót engedtek a jégre – többen is lettek volna, de biztonsági okok miatt végül ennyi mellett döntöttek.

A járgányok három kategóriába – 660 köbcentig, 1000 köbcentiig és 1000 köbcenti fölött – álltak rajthoz. A nagysikerű rendezvényt végül nem rendőrségi tiltás miatt ismételték meg többet.

Kiemelt képünk forrása: porthole.hu