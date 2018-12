Jó ismerni a pást mindkét oldalát – vallja Varga Máté EuroSkills-szakértő

Elfogadott dolog, hogy a szépészeti szakmákban férfiak is dolgoznak, mondjuk, fodrászként, de ha már körmösről, főleg kozmetikusról van szó, a hölgyek egy része csodálkozik; hiszen éppen azért korrigáltatjuk hiányosságainkat, hogy jobban nézzünk ki a másik nem előtt.

A fiatalember, akivel munkakezdés előtt beszélgetünk a Vécsey utcában, azt mondja, aki csodálkozik, igen furcsán gondolkodik; számos vendége ugyanis ragaszkodik hozzá, mert egy férfi teljesen másképpen látja ugyanazt a dolgot, mint egy nő. Erről és a szakmai karrierről is beszélgettünk Varga Mátéval a EuroSkills verseny kapcsán, melyben szakértőként volt jelen.

A szakma szabályai szerint jelenleg valaki versenyzőből lehet tréner, majd szakértő. Varga Máté esetében ez úgy történt, hogy 2011-ben Londonban kozmetikus versenyző volt a WorldSkills versenyen, azután lett az őt követő fiatal szakemberek trénere, végül pedig szakértő. A versenyek előtt, alatt, után is dolgozott, tehát egy percre sem szakadt el a gyakorlattól. Emellett sok időt igényelt, igényel a tréneri, szakértői munka, hiszen havonta kilométerben is jócskán teljesít a Dunántúlon; az iparkamara, a Skills Hungary szervezet, a keszthelyi Asbóth szakképző iskola gyakori úti cél. Bár minden szakképző intézmény előtt – amelyben kozmetikusokat is képeznek – nyitva áll a szakmák olimpiájának is nevezett Euro­Skills verseny, helytállni nem egyszerű, akkor sem, ha a képzéshez megfelelő gyakorlati óraszám társul. Máté számára máig az Asbóth Sándor iskola a bázis, melynek vezetője, Linhart Rita EuroSkills főszakértő.

Mivel Varga Máté mindössze huszonkét éves volt a londoni verseny idején, felvetem, hogy ilyen ifjú emberként bizonyára türelmetlen volt, szakértőként versenyzőjével is eredményre törekedett.

– Abszolút türelmes ember vagyok, nem okozott problémát átülni a másik oldalra. Mivel akkor már minden szerep megtalált, át tudtam érezni, ki mit érezhet. Álltam a páston versenyzőként, kívül megfigyelőként, belülről szakértőként láthattam a versenyeket – jött a válasz. A vallomás úgy folytatódott, hogy Máté nem eredményekben gondolkodik. Versenyzőinek azt mondja, mindenki magának próbáljon elsősorban teljesíteni, ha pedig már megtette a tőle telhető legtöbbet, annak biztosan meglesz az eredménye. Az egész eddigi folyamat azt bizonyította, hogy aki a Skills versenyzésbe bekerül, sok olyan pluszt kap, amit más kozmetikus nem, tehát mindenképpen megéri.

Mentoráltja, Papp Dóra, aki kiváló minősítéssel vette a szakmák budapesti olimpiáját, 2017-ben nyerte meg a Szakma Kiváló Tanulója versenyt, akkor lett EuroSkills versenyző, és tanítványa Varga Máténak, a korábbi versenyzőnek.

– Dóri jó alany volt, abszolút versenyző alkat; jók az idegei, szorgalmas, akar tanulni, és azt is látja, hogy a verseny kivetül a munkájára, a megkövetelt precizitás, odafigyelés, igényes teljesítés a későbbiek során is nagyon hasznos az üzletben.

A szakmai célokat firtató érdeklődésemre hallom, hogy Máté nem tűzött ki különösebb pontokat, inkább az a jellemző, hogy őt találják meg a lehetőségek. Ezek közül a legújabb egy felkérés; a 2020-as EuroSkills versenyen ő lesz a vezető szakértő első helyettese, ami nem várt megtiszteltetés, abszolút nem számított rá. Papp Dóri helyébe is belépett egy új versenyző; Cságoly Laura Zala megyei, kehidai, szintén Keszthelyen végzett. Egy birminghami meghívásos szerepléssel kezdték el Mátéval a közös EuroSkills-felkészülést.

