Jubileumi látogatáson jártak a testvértelepülésen a tótvázsonyiak

Már 25 éve annak, hogy aláírták az együttműködési megállapodást Tótvázsony és Dobel települése között. A jeles évforduló kapcsán egy busznyi magyar utazott el a Karlsruhe környékén található 2200 lelkes német faluba.

A tótvázsonyiak a kétévestől a 70 évesig képviseltették magukat a nem protokolláris, hanem sokkal inkább baráti jellegű látogatáson. A mintegy 50 magyar vendéget dobeli családok fogadták be a kinttartózkodás két napjára. Szendrei Szilárd, a partnerség egyik aktív résztvevője szerint az utazólétszám is jól mutatja, hogy a testvérkapcsolatnak nemcsak múltja van, de a jövőben is lesz folytatása.

A sűrű program során a vendégek bejárták a Fekete-erdő hegyvidéki területén található kis falut. A házigazdák tartottak egy jubileumi estet sok köszöntővel, gálavacsorával, és ünnepélyes keretek között újra aláírták a két település kapcsolatát rögzítő oklevelet.

Levetítették a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület által készített filmet is, amely riportos formában elevenítette fel az elmúlt 25 év közös történéseit. Fellépett az este során a Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Dalkör, és meglepetésként a dobeli óvodások egy Michael

Jackson-dal átiratát is elénekelték, amelynek szövege a 25 éves kapcsolatról szólt. A helyi fúvószenekar koncertje után az esti program bállal zárult, majd másnap a dobeli falunapon vett részt a küldöttség.

– Ha az ember Tótvázsonyban otthon érzi magát, akkor ez elmondható Dobelről is. Mindenki tudta, hogy tótvázsonyiak vagyunk, és nagyon nyitottak voltak arra, hogy kommunikáljanak velünk. A 25 év alatt már nagyon jelentős azoknak a köre, akik barátként üdvözlik egymást a két település lakói közül – fogalmazott Szendrei Szilárd, aki elmondta azt is, hogy az ezer kilométeres távolság ellenére sokan meglátogatják egymást.

A Tótvázsonyi Hímzőműhely elkészítette a két település címerét ábrázoló képet, amelyet ajándékként átadtak a vendéglátó település vezetőjének. Az évfordulós rendezvények folytatásaként szeptember hetedikén a tótvázsonyiak fogadnak majd várhatóan 50–70 dobeli vendéget.