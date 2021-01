Hull a hó, fúj a szél: megyünk bringázni?

A héten megérkezett az igazi tél, röpködtek a mínuszok, és végre igazi hónak tűnő jelenséget is láthattunk – sokan azonban ilyenkor sem pihentetik a bringát. Kálóczi Balázs is közéjük tartozik, ezért most őt faggattuk arról, mire kell figyelnie annak, aki télen nyeregbe pattan.

Szügyig érő hóban nyilván nem sok értelme van elindulni, de azért léteznek olyan téli időjárási körülmények, amikor nyugodt szívvel bevállalhatunk egy kis bringázást? – Számomra minden évszaknak megvan a maga szépsége. Télen, ha fagy és világos van, ne adj isten még a nap is süt, inkább szeretek erdőben bringázni, mint aszfalton. Nincs tömeg, nincs sár sem (mivel megfagyott), a természet ilyenkor is szép, és jobban ki tudja kapcsolni az embert. Ha nyálkásabb, vizesebb az idő, de még nem fagy, akkor az erdőlátogatást inkább hanyagoljuk (persze, ha szeretünk beragadni a sárba, és a másik hobbink a mosás, akkor csináljuk nyugodtan), hiszen aszfalton is lehet jókat menni. Itt a Balaton környékén van pár jó minőségű kerékpárút és mellékút, ahol nincs nagy autós forgalom, érdemes ezeket használni. Nagyon fontos, hogy a napszakhoz képest legyünk mindig jól láthatók! Igaz, ez sem garancia arra, hogy nem 30-40 centire húznak el melletted az autósok, de legalább megtettük, ami rajtunk múlt. Hét közben, mire az ember munka után kijut egy jót gurulni, általában besötétedik. Ilyenkor jó (!) lámpa és kellő mennyiségű fényvisszaverő felszerelés nélkül sehova ne induljunk el! Te sem látsz semmit, és az autós sem vesz észre – nyilván nem hiányzik senkinek a sürgősségi plusz a rendőrség látogatása. Amit semmiképpen nem ajánlok, az a fagyban és sötétben bringázás aszfalton. Ebben a helyzetben érhetik az embert váratlan meglepetések, amelyek következtében megint csak a sürgősségin köthet ki. Ilyen időben, ha valaki nem bír magával, inkább fusson odakinn (mivel ha futás közben csúszol meg, azt jobban tudod korrigálni), vagy válasszunk valamilyen benti mozgásformát. Ha éppen nincs vírushelyzet, és nincsenek zárva az edzőtermek, uszodák, bátran lehet látogatni őket. Az az edzettség, amit ott szerzünk, később még jól jöhet. Milyen hatással lehet a szervezetünkre a téli hideg? – Hidegben nehezebben melegszenek be az izmaink, ez tény. Míg nyáron elég lehet 15 perc bemelegítés, addig télen előfordulhat, hogy 20 perc után sem kapod meg azt az érzést. De hidegben nem is kell kapkodni, úgyhogy rendben van ez így. Érdemes-e ilyenkor hosszabb távokra elindulni? – Felmerül a kérdés, hogy mi számít hosszabb távnak. Van, akinek harminc, van, akinek száz kilométer. Mindenesetre azt tudni kell, hogy hidegben sokkal több energiát használ el a szervezet. Ha valaki 1-2 fokban megy 70 kilométert, akkor legalább annyira elfárad, mint ha jó időben (20-25 fok) menne 90-100-at (persze azonos terepviszonyok mellett). Ilyenkor is figyelni kell a folyadékpótlásra, mert ugyanúgy ki lehet száradni, mint nyáron – hogy az energiabevitelről ne is beszéljek. Én ilyenkor is viszek magammal harapnivalót (gumicukor, keksz, szendvics), ha véletlenül elfogyna az üzemanyag. Útközben jól tud esni egy tea, kávé, vagy bármilyen meleg ital. Emlékszel a menzás teára? Tele cukorral? Na, abból egy pohár életet tud menteni! Vannak már valamennyire hőszigetelt kulacsok, amik 1-2 órán keresztül nem hagyják kihűlni az italod. Mit nézzünk át feltétlenül a bringán egy téli etap előtt? – Mindig csak rendesen karbantartott bringával induljunk útnak! Jól fogó fékekkel, rendesen beolajozott lánccal, rendes gumival. Gondolj bele, milyen „kellemes” megfagyott kézzel láncot összerakni, ha hanyag voltál, és fenn hagytad a nyáron szétkoptatott láncot, mert jó lesz az még! A külső gumiról nem is beszélek: a bazaltzúzalék beleeszi magát a barázdákba, és persze valahol a világ végén fogja majd elérni és átszúrni a belsődet. Ha közben még rád is sötétedett, az tovább fokozza az élményfaktort. Az is elég ciki, ha útközben merül le a lámpád, ezért érdemes időközönként elemet cserélni, vagy töltögetni akkor is, ha még jól világít. Ha sós, latyakos közegben bringázunk, akkor a menet utáni takarítás elengedhetetlen. A só megeszi a láncot, bejut a csapágyakba, és az nagyon nem használ nekik. Tavasszal meg jöhet a csapágycsere, ami sokba kerülhet, plusz mostanában nem könnyű hozzájutni új alkatrészekhez. Legalább a láncot ápolja le, és egy ronggyal törölje szárazra a gépet a sporttárs. Ebben a környezetben nagyon jó szolgálatot tud tenni egy sárvédős kerékpár. Ha ilyennel közlekedsz, nem leszel a hátad közepéig koszos, és nem engedi felverődni a koszt a kényes helyekre sem a bringán. Hogyan öltözködjünk, ha nem akarunk ráfagyni a biciklire? – Rétegesen! Azt tudni kell, hogy az olcsóbb téli bringásruhák nem mindig védenek rendesen a hidegtől. Ezek tényleg csak arra valók, hogy az ember elugorjon bennük a 10-15 percre lévő boltba, meg vissza. A drágábbak jobban képesek a nedvességet kivezetni és a meleget benn tartani, ráadásul a szélnek és esőnek is jobban ellenállnak. Igazából mindenkinek magának kell kitapasztalnia, hogy mi a jó neki adott időjárási körülmények között. Fontos, hogy elkerüljük a túlzott izzadást, mert annak csak didergés és átfagyás lesz a vége. Sietni nyáron kell, télen közepes tempóval halad az ember, így ha jól van felöltözve, akkor csak minimálisan fog beizzadni a ruha alatt. Ráadásul minél gyorsabban mész, értelemszerűen annál hidegebbnek fogod érezni a levegőt. Tehát nem mindegy, hova készül az ember: terepen lassabban halad, ezért oda nem feltétlenül kell szélálló dolgokat felvenni (meleg holmit viszont igen!), viszont ha aszfaltozik, akkor a nagyobb menetszél miatt jobban fel kell öltözni. Ha tudod, hogy lesznek hosszú emelkedők és lejtők az útvonalon, akkor érdemes pár plusz ruhadarabot magaddal vinned, amit lefelé fel-, felfelé meg levehetsz. Ez egy ilyen játék. Figyelni kell az ízületekre, főleg a térdre, bokára, csuklóra. Nem szabad kilógnia semminek, mert ennek később lehetnek mellékhatásai. Léteznek jó téli cipők – ezeknek vastagabb a talpa, magasabb a szára, és persze vízállóak –, nem kell félnie az embernek attól, hogy menet közben lefagynak a lábujjai. Aki ismeri az érzést, az tudja, miről beszélek, nem egy felemelő élmény. Kesztyűben is vannak hosszabbak, amelyek beérnek a kabát alá, és nincs szabadon a csuklód. Sál, térdmelegítő szintén ajánlott. Mindenesetre télen is jó bringázni, de azért várom már a tavaszt! Kálóczi Balázs 2009 óta kerékpározik versenyszerűen a Veszprémi Kerékpáros Egyesület színeiben. Mostanában középtávú, 60-70 kilométeres, 1700-2000 méter szintkülönbségű versenyeken indul. Barátaival eddig két emlékezetes horvátországi túrán vett részt, ezekről itt írtunk: Horvátország második legmagasabb csúcsára tekertek fel a veszprémi bringások Két keréken zúztak a Balatontól az Adriáig