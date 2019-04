Káprázatos légi videókon örökítették meg a tavaszi Balatont

Az Időkép csapata Siófoktól Tihanyig, Füredtől Fűzfőig végigrepülte a tájat a hosszú hétvégén. A kirándulásból káprázatos kisfilmek születtek, ezeket most mi is bemutatjuk olvasóinknak.

Mint honlapjukon írják, az első repülés Siófokról Balatonfüreden át a Tihanyi-félszigetig vezetett (és vissza), ez látható az első videón. Egyszer délután, egyszer naplementekor – ezért vannak benne a vágások, amúgy közel valós idejű. Itt főszerepben a csillogó víztükör, Balatonfüred csodás kikötője, Tihany fenséges apátsága és domborzati vonulatai emelkednek ki a tájból.

A második repülésnél az éppen most ébredő, Balaton-felvidéki erdőket szerették volna madártávlatból megmutatni – ugyanis április második felében zöldülnek ki a magasabban fekvő rengetegek is. Érdekesség, hogy míg megszokott környezetünkben már 1-2 hete zöld minden, a Balaton-felvidék 3-400 méteres dombjainak csúcsán csak most váltak ilyen „üde-friss” színűvé a fák milliói. Nézzék csak: