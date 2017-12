Karácsony éjjelén az állatok is megszólalnak

A karácsony maga szláv eredetű szó, amelynek jelentése fénylik, fényesség, másik forrása pedig egy latin szó, ami azt jelenti, hogy kinyílik, megnyílik, testté lőn – mondta el lapunknak L. Karsai Henriett néprajzos muzeológus, a Laczkó Dezső Múzeum munkatársa, akit az elmúlt évszázadok népi ünnepi hagyományairól kérdeztünk.

Természetesen minden karácsonyhoz fűződő népszokás keresztény hagyományokon alapszik, s a legfontosabb talán az, hogy minden korban nagyon készültek a karácsonyra az azt megelőző adventben. Ezt szolgálja a nagytakarítás, a lélek kitakarítása és a böjt is. Mire elérkezik karácsony előestéje, addigra számos előkészületen vannak túl, disznót vágtak, hogy a böjti ételeket az ünnepi lakoma válthassa fel az asztalon. Nagyon hasonló a karácsonyi asztal terítésének a szabályrendszere a húsvétihoz, ahol a szentelt ételek miatt nagyon vigyáztak arra, hogy az ünnepi asztalt gyönyörű abrosz borítsa, s arra is, hogy ami az asztalra került, abból semmi ne kerüljön a földre, a morzsát is az állatok kapták meg, mivel ezeknek a maradékoknak egészségvarázsló és védő erőt tulajdonítottak. A sót például a marhák kapták, de a kakasnak jutott a karácsonyi vacsoraasztalról maradt bors, hogy még haragosabban, hangosabban kukorékoljon hajnalonta.

– Gyakran – ugyancsak azért, hogy az állatok egészségét megőrizzék – különböző terménytárolókban az ünnepi asztal alá helyeztek valamennyit az állatok takarmányából, sok helyen ez egészen vízkeresztig ott maradt, de akadt vidék, ahol csak szenteste, s másnap az állat már ebből kapott enni. Kedves szokás volt az is, hogy az állatok karácsonykor dupla abrakot kaptak, mielőtt a ház lakói elmentek a templomba, mivel úgy tartották, hogy szenteste az állatok megszólalnak, s nem szerették volna, ha panaszkodnak a kis Jézusnak, hogy nem etették meg őket rendesen. Számos területen fontos volt például az is, hogy egy almát annyi gerezdre vágnak ilyenkor, ahány családtag van, hogy Jézus megőrizzen mindenkit egészségben, s a következő karácsonyt is együtt ünnepelhesse a család, de volt vidék, ahol minden családtag a szétbontott fokhagyma egy gerezdjét kapta meg. – Karácsonyhoz különböző dramatikus köszöntőjátékok is fűződnek – emeli ki a muzeológus. – Ilyen a betlehemezés, a bölcsőcskejárás, az itt élő németséghez kapcsoló krisztkindli, szlovák lakosú területeken pedig a paradicsomjáték. A krisztkindli nagyon különleges dolog, elsősorban itt, a Balaton-felvidéken volt nagy hagyománya. Ezt mindig csak lányok gyakorolják, akik nagyon szép fehér ruhában vannak, s ehhez az egész felsőtestüket beborító, gallérszerű ruhadarabot, pártához hasonló fejdíszt, valamint gazdagon díszített kötényt viselnek. Ezekben a dramatikus játékokban az áldáskívánás a lényeg, amelyet van, hogy az angyal, van, hogy Mária mond ki. A karácsonyi köszöntők minden egyes családhoz elmentek az adott településen, a játék részeként jó egészséget, gyarapodást kívántak a ház lakóinak.

Sok helyen szerepelt a hagyományok között a Szent Család-járás is, amelyet kimondottan katolikus területeken végeztek.

– Ezt a szokást asszonyok gyakorolták egy-egy településen több csoportban, úgynevezett bokrokban, általában Luca-naptól karácsonyig, ez lényegében egy pap nélkül végzett vallásos, karácsonyi szertartás volt. Ennek keretében a Szent Családot ábrázoló képet estéről estére, házról házra vitték, mindig más asszony házába, s a bokor tagjai mindig ott gyűltek össze imára, ahová a kép megérkezett. Imádkoztak, elolvasták a karácsonyi történetet, áldást kértek, ezeknek megvolt a megfelelő sorrendje. A Szent Család-járás később elkopott, illetve beleolvadt a Rózsafüzér Társulat tevékenységébe.Karsai Henriett a karácsony ma is legnépszerűbb szimbóluma, a feldíszített fenyőfa kapcsán elmondta, pontos adat nincs arról, hogy ki és mikor állította az első karácsonyfát, de találhatók arra vonatkozó utalások, hogy az ünnepnek ez a mozzanata nagyjából kétszáz éve kezdett el tradícióvá válni. – Az bizonyos, hogy a faállítás hagyománya evangélikus német főúri családok révén érkezett Magyarországra. Valószínű, hogy az alacsonyabb társadalmi rétegek ezt meg-előzően is díszítettek ekkor – az életfa szimbólumát idéző – nyír- vagy fűzfaágakat. A dekorációnak is szimbolikája van, leggyakoribb eleme az alma és a dió, a keresztény krisztusi szimbólumok, illetve a pattogatott kukoricából készített füzérek, amelyek az életfán tekeredő kígyót jelképezték. Ezekből alakultak ki aztán a mai díszes, változatos gömbök, illetve színes boák.

A muzeológus az ünnep végét illetően röviden arra is kitért, hogy korábban minden egyes keresztény háznál járt a pap házat szentelni az ünnep elmúltával, vízkeresztkor. Fontos volt, hogy ha házszenteléskor még állt a karácsonyfa, akkor nem lehetett egyszerűen kidobni, azt el kellett égetni, mivel mindenféle szentelvényt a tűz által lehet csak megsemmisíteni.