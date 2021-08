Karanténnapló: Használati utasítások színes világa

Egy kesztyű megzabolázása, játszik a Fradi, Isten veled, Charlie!

Augusztus 23.

Irány Veszprém. A Hamvas Béla Társaság összejövetelén ezúttal Fenyvesi Ottó tart elő­adást Hamvas szerb fordítójáról, Sava Babićról. Gyönyörű kulissza, a Vass-gyűjtemény egyik terme. Babić fantasztikus figura volt, azontúl is, hogy rengeteget köszönhet neki a magyar irodalom és a fogékony szerb közönség, hiszen nem „csupán” Hamvast ismerhették meg előbb a „jugók”, mint a magyarok, de sokakat fordított még Weörestől Tolnai Ottóig. Nem ismert lehetetlent, egy anekdota szerint egyszer még Göncz Árpádhoz is bejutott, és megkérte szépen, hogy állíttassa már le Szerbia NATO-bombázását.

Nagyjából mindent (el)olvasok ötéves korom óta, ami a kezem ügyébe, szemem elé kerül. Ha várakoznom kell, akkor tényleg mindent a vasúti menetrendtől a kisállattenyésztők vándorgyűléséről készült jegyzőkönyvön át a falragaszokig. Szerencsétlenségemre az információk jelentős részét meg is jegyzem, így aztán esetleges boncolásomkor alighanem elborzadnak majd a szakemberek attól, amit az agyamban találnak. Ebből is látható, hogy nem specializálódom. Nem úgy, mint a feleségem, az ő szakterülete a használati utasítások színes világa. Nem áll le azon a ponton, hogy a könyvespolc nem ehető, szisztematikusan átrágja magát a szövegtesten. Szerintem finnül és törökül is elolvassa a műveket, de ezt tagadja. Saját magára úgy tekint, mint maximalistára és egyben perfekcionalistára. Véleményem szerint nagyobb a baj: egyszerűen mániákus.

Ám tagadhatatlan, hogy néha gyöngyszemekre bukkan. Vegyünk egy példát. Munkás- és kertészkesztyűt vásárolunk. Ősi viking átkokat mormolva kiszabadítom a műtárgyat a teljesen értelmetlen és céltalan csomagolásból, és elporzok a zsákmánnyal a veteményes irányába, esetleg vadul szorongatni kezdek valamilyen építőipari hulladékot, például egy túlárazott OSB-lapot. Ellenben ő lelke teljes nyugalmával belefog a kísérőszöveg tanulmányozásába. Esetünkben a következőket találta. „Használata előtt a felhasználónak kockázatelemzést kell végeznie, amelynek során egy bizonyos védőkesztyűnek a várható felhasználási területre való alkalmasságát kell megvizsgálni. A maximális hordási idő függ a végzett tevékenységtől és a személytől. Szakszerű kezelés mellett a kesztyűt háztartási hulladékként lehet ártalmatlanítani. A szennyezett védőkesztyűket, amelyek veszélyt jelenthetnek, ennek megfelelően szakszerűen kell ártalmatlanítani. Információkért forduljon az illetékes hulladékkezelési szervekhez.”

Újabb mázli, hogy a feleségemet kizárólag elméleti síkon érdeklik a műleírásokban foglaltak, így aztán nem kell attól tartanom, hogy töprengő arckifejezést öltve kockázatelemzésbe bonyolódna a kesztyűt illetően, vagy hogy a tajcsigyakorlatokból ismert „vidd át a tigrist a hegyen” mozdulatsorral tenné ártalmatlanná a mit sem sejtő kiegészítőt, vagy annak elhalálozása (nagyon gyorsan kilyukad, ha az ember nem bálban hordja) esetén tanácsért fordulna az illetékes szervekhez. Ehelyett vidáman közli velem a konklúziót és a tanulságot egyben, ami többnyire mindig ugyanaz. „Ezek nem normálisak!” – és mindig kifogástalanul elegáns harci eszközét az ujjaira húzva szembefordul a gyomokkal.

Augusztus 24.

Éjfél körül jár, de az adrenalinszintem még mindig az egekben, és valószínűleg a fél zsákutca sem alszik még miattam, ezúton is kérem az elnézést. Hiába no, családunk férfi tagjaiból több generáció óta kitör a futballhuligán és előkerül a fotelultra, ha a Fradi fontos meccset játszik. Nagyapám még látta Sárosi doktort, apám Kocsist, Czibort és Deák Bambát, magam Nyilasit és Ebedlit. Az egyelőre kérdéses, hogy az unokám kiket fog majd látni, ma például csak a kapusunk volt magyar a kezdőben, de a Fradi-szív örök, mint a szegénység. „Mi vagyunk a Ferencváros, hej, hej!”

Augusztus 25.

Elhunyt Charlie Watts. A Rolling Stones dobosának halálával most már valaminek tényleg és valóban vége szakadt, elmúlt, nincs tovább, kész, kilőttük a tárat. Szomorúbb hely lett a világ. Pályafutása a világ legnagyobb rock and roll zenekarában végigkísérte eddigi életemet. Még nem éltem, amikor a Stonesba került. Hatvan év telt el az­óta, ami felfoghatatlan. Az is, hogy mi minden történt azóta ezen a földön. Ha egyet kellene kiválasztanom az emlékeim közül, az Prága. Ömlik az eső, gyerekkel a nyakamban táncolok. Szimpátiát az ördögnek. Isten után a Rolling Stones tűnik öröknek, ott fenn, a színpadon. Václav Havel és Mick Jagger születésnapi bulija. A komcsiknak végük. A kitüntetett pillanat grabancon ragadása. Köszönet mindenért, Charlie.