Karanténnapló: Születésnapi rózsakert

Csákányról, tanulásról, tiszta vizű kútról, fociról és gyerekről.

Július 6.

A kánikula második hulláma. Kemény. Fókuszban a kutunk. Ha nem lenne, vagy elpusztulnának a növényeink, vagy lenne fejvakarás a vízszámla láttán. A kút nagy kincs, a miénknek ráadásul tiszta a vize. Egy barátom, aki egyébként kályhás, összeállított nekem egy pompás rendszert, amelyben egy kis szivattyú felrántja a vizet egy tartályba, és onnan egy másik már viszi is a slagba. A tartály azért fontos, mert felmelegszik benne a hideg kútvíz, így locsoláskor (öntözéskor) nem kapnak sokkot a növények. A locsolás meditatív tevékenység, még az is könnyen előfordulhat, hogy arra riad az ember a gondolataiból – vagy éppen a nem gondolásból –, hogy maga is bőrig ázott. Ennél csak egy jobb van a ménkű sok munka után: a termés betakarítása. Uborkát, cukkinit, patisszont és tököt már nem veszünk a piacon, és minden más is szépen fejlődik. Lépésnyire vagyunk az első paradicsomoktól.

A föld forró. A vele való kapcsolatban valahogy leegyszerűsödnek a dolgok. Némi tudás szükségeltetik, de a többit elintézik a tapasztalatok, az ösztönök és a gének. Egy zen buddhista mondás szerint hajdanán az emberek elméje éles volt. Miután egyetlen mondatot hallottak, odahagyták a tanulást, ezért nevezték őket „a bölcseknek, akik felhagytak a tanulással a spontaneitásért”. Manapság az emberek egyre tömik magukat tudással és elméletekkel, írott magyarázatokra támaszkodnak, és mindezt gyakorlatnak nevezik. Szerintük a tudás a nemtudás, és lehet, hogy igazuk van. Ugyanakkor a holtig való tanulás sem feltétlenül rossz irány. Nézem a kályhás barátomat, ahogy formálódik a remekmű a keze alatt. Tanulok. Ugyanakkor manapság minden túl van gondolva, a krumplilevestől a hosszúlé- pésen át a fociig. Részecskefizikusok és matematikusok vesznek részt a sikeres taktika kialakításában. Sokan már a foci haláláról beszélnek, de az Európa-bajnokság mérkőzéseit nézve, azért ez szerencsére még messze van. Ugyan a játék a szórakoztatóipar részévé vált, de akadnak még benne önfeledt pillanatok, amikor a szívük viszi előre a srácokat.

Chiellini magánszáma a spanyolok elleni meccsen a tizenegyesrúgások előtt alighanem emlékezetesebb marad, mint hogy miként tolódnak mérnöki pontossággal a játékosok. Persze, ha vége lesz a tornának, hiányozni fog. Sőt, ahogy ritkulnak a meccsek, máris jelentkezik néhány kisebb elvonási tünet. Egyébként bizonyos szempontból a döntőt már le is játszották, és az a spanyol–olasz volt.

Július 7.

Arra gondoltam a feleségem közelgő születésnapja alkalmából, hogy meglepem egy rózsakerttel. Tíz rózsatő, egy pad, ahol azon ritka pillanatok egyikében, amikor nem egy éles tárgyat kell kiszednie az erőtől duzzadó unokánk szájából, el lehet merengeni kissé. A telepítés természetesen és szokás szerint tereprendezéssel kezdődik, és közben, tekintve, hogy negyven fok van, és a föld olyan, mint a beton, azért felmerül egy pillanatra, hogy nem lett volna-e szerencsésebb egy nem túl hivalkodó, de mégis elegáns ékszer mellett dönteni. Azért, ha lassan is, de haladok. Különféle szerszámokat vetek be, de az utolsó szó (mint mindig) a csákányé. A csákány a végső érv. Terep elrendezve, jöhetnek a rózsák. Gödrök, földcsere, iszapolás, nagyra nőjetek.

Este bezuhanok a tévé elé az angol–dánra. A dánoknak szurkolok, mert az angolok (mint mindig) halálra untatnak, és azt is látom, hogy elég jól kipárnázták az útjukat a döntőig. A leggyengébb csoport után a (sokkal) gyengébbik ág következett, ráadásul nagyjából végig otthon játszanak. A dánok oroszlánként küzdenek, de a kamu tizenegyes és az, hogy tíz emberrel tolják a hosszabbítást, már nekik is sok. Olasz–angol döntő lesz. Forza!

Július 8.Most már szinte bizonyos, hogy nincsenek fiókák a szomszédos gólyafészekben. Vagy valami még rosszabb történt. A tavalyi rekordszaporulat után ez most elég szomorú. Gólyáink sem tűnnek túl vidámnak, ahogy esténként nem a fészkükben, hanem a templom tornyából kelepelnek hosszasan bele a világba. Mostanában mi is minden este felkeressük a templom előtti gyönyörű kis terecskét, ugyanis az unokánk transzba esik, ha meghallja a harangszót. Így aztán máris bővült a majdani pályaválasztásával kapcsolatos lehetőségek jelenlegi tárháza. Eddig úgy gondoltuk, hogy vagy villanyszerelő lesz (az első szava a lámpa volt, és azóta is megbabonázva tekint minden fényforrásra), vagy háztartási kisgépszerelő (mindent szétkap egy pillanat alatt), de most már az is lehet, hogy inkább pap. Isten útjai kifürkészhetetlenek.