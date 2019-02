Kedvenc helyeink Veszprém megyében: kitalálod, merre járunk?

Ezúttal egy festői kis településre vitt az utunk.

A balatoni panorámás területen fekvő falu érdekessége, hogy létrejöttekor nem a korban szokásos sorrend játszódott le. Itt ugyanis előbb hozták létre a falut és utána, fokozatosan telepedett be a népesség. A föld kövessége miatt nehezen művelhető volt, de a szőlőtermesztés könnyedén elterjed a vidéken és ezzel a bortermelés gyorsan meghatározó jövedelemmé vált.

A település legrégebbi templomát Szent Péter tiszteletére szenteltek fel. Építtetője a Bogát-Radvány nemzetség volt. Az északi templomrész egy római kori épület falaira épült. A XIII. században bővítették a templomot: a régi templom köré három új falat építettek, régi templom falába új ajtót törtek, a régi ajtót befalazták.

A területen található másik templomromot a XIII. században, a fehérvári őrkanonokság kegyúri templomaként, a magyarok Boldogasszonya tiszteletére épült.

Egyhajós, nyugati végén kegyúri karzattal, háromemeletes toronnyal. Hajója téglány alaprajzú, felfelé keskenyedő tornya még ma is tekintélyes magasságú. Legfelső emeletén két románkon ikerablak van, bennük kis osztóoszlopokkal. A torony nyugati falát két hatalmas támpillér gyámolította, melyek egyike ma is áll.

A templom akusztikája most is kitűnő, több zenei műsort, sőt operaelőadást is rendeztek itt.

Manapság levendulásáról is híres, a virágzás idején sokan keresik fel a települést.

Kitalálta hol járunk? Akkor írja meg kommentben a helyes választ!