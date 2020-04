Kedvenc helyeink Veszprémben: kitalálod hol járunk?

Talán nem túlzás azt állítani, hogy Veszprém az ország egyik legszebb megyeszékhelye. Az elhelyezkedése, a történelmi épületei és a természet közelsége teszi igazán szerethetővé a várost.

Legújabb játékunkban Veszprémet mutatjuk be kicsi közelebbről, ezzel is könnyebbé téve az otthoni bezártságot. Terekről, épületekről és látványosságokról mutatunk fotókat és neked kell megfejtened, hogy pontosan hol készült és mi látható a fotó. Természetesen kollégáink is tisztában vannak a járványhelyzettel, ha nem szükséges mi sem megyünk most közterületekre, ezért olyan fotókat mutatunk amelyek az elmúlt években készültek.

Második feladványunk:

A Viadukt felől indulva egy békés, zöld terület vár ránk, amelyet lenyűgöző sziklafalak vesznek körül.

A területen több játszóteret is találhatunk, ideális helyszín sétához, futáshoz, biciklizéshez és kutyasétáltatáshoz.

Egy mesterséges tavat is találhatunk itt, ahol érdemes megpihenni és élvezni, hogy egy megyeszékhely is lehet csendes és természetközeli.

Tudod, hogy hol járunk? Akkor írd meg kommentben itt vagy a facebook oldalunkon!