Kedvenc helyeink Veszprémben: kitalálod hol járunk?

Talán nem túlzás azt állítani, hogy Veszprém az ország egyik legszebb megyeszékhelye. Az elhelyezkedése, a történelmi épületei és a természet közelsége teszi igazán szerethetővé a várost.

Legújabb játékunkban Veszprémet mutatjuk be kicsi közelebbről, ezzel is könnyebbé téve az otthoni bezártságot. Terekről, épületekről és látványosságokról mutatunk fotókat és neked kell megfejtened, hogy pontosan hol készült és mi látható a fotó. Természetesen kollégáink is tisztában vannak a járványhelyzettel, ha nem szükséges mi sem megyünk most közterületekre, ezért olyan fotókat mutatunk amelyek az elmúlt években készültek.

Harmadik feladványunk:

Feladványunk egy kisebb dombon helyezkedik el a várhegy déli végében. Mai nevét csak a rendszerváltás után kapta, először Piac térnek, majd Rákóczi térnek, később a Vörös Hadsereg térnek hívták.

Jelenleg itt található a városháza és a polgármesteri hivatal is.

A tér nyugati oldalán látható az 1793-ban épült késő barokk stílusú Pósa-ház.

Tudod, hogy hol járunk? Akkor írd meg kommentben itt vagy a facebook oldalunkon!