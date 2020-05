Kedvenc helyeink Veszprémben: kitalálod, hol járunk?

Talán nem túlzás azt állítani, hogy Veszprém az ország egyik legszebb megyeszékhelye. Az elhelyezkedése, a történelmi épületei és a természet közelsége teszi igazán szerethetővé a várost.

Legújabb játékunkban Veszprémet mutatjuk be kicsi közelebbről, ezzel is könnyebbé téve az otthoni bezártságot. Terekről, épületekről és látványosságokról mutatunk fotókat és neked kell megfejtened, hogy pontosan hol készült és mi látható a fotó. Természetesen kollégáink is tisztában vannak a járványhelyzettel, ha nem szükséges mi sem megyünk most közterületekre, ezért olyan fotókat mutatunk amelyek az elmúlt években készültek.

Negyedik feladványunk:

Veszprém belvárosának legforgalmasabb részén szinte mindenki megfordul időnként.

Legmagasabb és legmeghatározóbb épülete a húszemeletes, nem messze tőle találhatjuk az evangélikus templomot. Az utca másik oldalát a polgári világot idéző épületsor alkotja.

A város legnagyobb fesztiváljának, az Utcazene Fesztiválnak ad otthont, minden év júliusában.

Tudod, hogy hol járunk? Akkor írd meg kommentben itt vagy a facebook oldalunkon!