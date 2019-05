Kerek évfordulót ünnepelt az idei Káli túra

Idén immár 20. alkalommal rendezték meg a Káli Túrát, avagy a Székely Károly Emléktúrát. A jubileumi túrára barátot, ismerőst, túrázni vágyót, kicsiket és nagyokat egyaránt vártak a szervezők.

– Gyalogos teljesítménytúráink közt kedvükre válogathatnak 15, 30 és 60 kilométeres távok között, de ha inkább kerékpáron szeretnék felfedezni a Káli-medence kincseit, akkor arra is van lehetőség 40, 50 és 80 kilométeres távokon. A legkisebbekre való tekintettel egy új távval bővülnek a Káli túrák, még pedig a Káli 6-tal, hogy ők is megízlelhessék, milyen fantasztikus érzés egy sikeresen teljesített túra, ezzel is jobban megszerettetve velük a természetet és a túrázás örömét – mondták a szervezők.

A rajtnál minden nevező túrafüzetet kapott, melyben térképvázlatok és útvonal táblázatok mellett a túrával kapcsolatos számos érdekes és hasznos információt találhattak a résztvevők. A rajthelyen regisztrációkor egy bőséges adag babgulyást rendelhettek a nevezők a túrafüzet átvételekor, amit a hosszú út alatt megfáradva a célban – Révfülöp Hotel éttermében – fogyaszthattak el.

A reggeli bizonytalan idő ellenére több, mint ezer túrázó vágott neki a kijelölt útvonalnak. A gyalogosokkal párhuzamosan sokan kerékpárral is indultak. A Káli 15, 30, 40, 50, 60, 80 kilométeres távon résztvevők az ábrahámhegyi vasútállomásról indultak. A Káli 6 túraútvonala pedig Salföldön a Természetvédelmi Major elől indult. A távok közül a 6, 15, 30 és 60 kilométert gyalog, túrázva tették meg a természetjárók, a 40, 50 és a 80-as távot kerékpárral gurulták le. Összesen 1094 résztvevővel zárult sikeresen az idei túra. A célállomás a Hotel Révfülöp volt, ahol a túrafüzet hátulján a begyűjtött bélyegzőkkel igazolhatták a résztvevők az útvonalak eredményes teljesítését. A távokat sikerrel teljesítő túrázók emléklapot és kitűzőt kapnak. A huszadik jubileumi túra alkalmából kis ajándékkal is kedveskedtek a szervezők. Minden sikeres teljesítő egy hűtőmágnest vihetett haza magával.

A Székely Károly Emléktúra a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és annak néhol kiemeltem védett területein haladt keresztül a kijelölt útvonal. Az egyes szakaszok nehezebb, veszélyesebb terepen haladtak, emiatt alapos odafigyelést, komolyságot igényelt minden lépés. Néhány ösvény keskenysége miatt lelassította a túrázókat, a meredek Tóti-hegyoldal egy rövid részén kötél segítette a haladást. A kövek, kavicsok csúszkáltak a lábak alatt, így igazi kihívás volt felérni a hegytetőre. A csúcson a Káli-medence panorámaképe gyönyörűen terült a szemek elé, amiért már megérte megmászni a hegyoldalt. A mesés kilátás mellett különleges növényeket, védett állatokat csodálhattak a túrázók. Kari bácsi kilátójánál, Kékkúton Mészáros Róza és Szabó Balázs kővágóörsi népzenészek – majd Mayer István tekerő lanttal – várták a természetjárókat.

A résztvevő túrázók örömmel vették az akadályokat bármelyik pályán mentek is. Révfülöpre, a célba kifáradva, de annál nagyobb örömmel, elégedettséggel érkeztek a befutók.