Két éve átcsúszhattunk a Balatonon – Idén is összejöhet?

2017-ben nagy népszerűségnek örvendett a program.

Két éve január végén a hosszan tartó hidegnek köszönhetően teljes felületén befagyott a Balaton, így hosszú idő után gyalogosan is végigmehettünk a felületén.

A tavon való korcsolyázás eddig is népszerű volt, de az még a szervezőket is meglepte, hogy 6-8 ezer ember tartott velük Badacsony és Fonyód között. A program európai szinten is egyedülálló volt, ezért sokan idén is várják, hogy megfelelő jégpáncél képződjön.

Mikor mehetünk a jégre?

A fagyásban levő jégnél minimum 4 cm-es jég egy embert tarthat meg. A 8 cm-es és afölötti jég biztosan megtart egy korcsolyázó embert vagy egy kisebb embercsoportot. A 12 cm vastagságú jégen már nagyobb súlyú sporteszköz, akár jégszán is használható, és nagyobb számú embertömeg is biztonságosan a jégen tartózkodhat.16 cm jégvastagság fölött már nagyobb létszámú sportolótömeget és sporteszközöket is megtart a jégpáncél.

Milyen idő várható a Balatonnál?

A jövő héten a Balaton környékén nappal sem emelkedik a hőmérséklet 0 fok fölé, éjjel a levegő -7 fokra is lehűlhet. Ha ez a hideg kitart hosszabb ideig, idén is átcsúszhatunk a tavon.

