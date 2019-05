Két kiemelkedő művész alkotását mutatták be a veszprémi Üveg napon

A Laczkó Dezső Múzeum képzőművészeti gyűjteménye két kortárs üvegművészeti alkotással gazdagodott, amelyeket pénteken mutattak be tanulmányi raktárukban az Üveg nap rendezvény keretében.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően Botos Péter Üreges kocka háromszöggel és Varga Dóra Colder című művét állíthatták ki, amelyeket ünnepélyes keretek között mutattak be a nagyközönségnek. Az eseményt Sipos Anna művészettörténész nyitotta meg.

Varga Dóra üvegművész Colder című üvegplasztikájával egy új formai irányt, technológiai fejlődést és struktúra kísérletezést indított el. A szobor egy tárgysorozat része (Cold, Colder, The coldest), amely a globális felmelegedésre reflektál. A művész fotókon és videókon keresztül mutatta be, projektjeiben milyen szerepet kap a multimédia. Munkáihoz a hang, a fény, a mozgás és a mozgókép is szorosan kapcsolódik.

Botos Péter üvegszobrász autodidaktaként sajátította el az optikai üvegek megmunkálásának módjait, üvegkompozíciók és plasztikák készítését. Az Üreges kocka háromszöggel című alkotás készítése közben a geometrikus áthatások mellett leginkább az foglalkoztatta, hogy miként jelennek meg az élekben a legváratlanabb tükröződések. Az eredetileg szociológus művész elmesélte utazását a Tiffany lámpáktól a neves díjak készítésén át a szobrászművészetig. Legújabb projektjében a geometriai formák összefonódása és a robotika játsszák a főszerepet.

Az alkotások mind művészi célkitűzésük révén, mind technológiai szempontból innovatívak és kiemelkedő kvalitásúak. A Colder és az Üreges kocka háromszöggel című alkotásokat a Laczkó Dezső Múzeum Tanulmányi raktárában tekinthetik meg az érdeklődők.