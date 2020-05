Két nyugdíjas hölgy végigjárta Veszprém megye összes települését

Veszprém megye összes települését végigjárta Dorner Zoltánné és Brotschul Istvánné. A két nyugdíjas természetjáró 59 nap alatt 217 települést keresett fel, közben 746 kilométert gyalogolt erdőn, mezőn, forgalmas autóút mentén, hóban, kánikulában. Mindketten a Bánki Donát Természetbarát Egyesület régi tagjai, gyakorlott természetjárók.

A 20 éve alakult civil szervezet egy másik, országosan egyedülálló teljesítményt is magáénak tudhat. Káldi Géza örökös tiszteletbeli elnök még aktív korában, a Bánki-középiskola tanáraként diákjaival együtt elhatározta, hogy kerékpárral végigjárják az ország összes települését, valamint a főváros minden kerületét. A komoly erőnlétet és elszántságot kívánó túrát egyedül Káldi Géza csinálta végig. Tanítványai közül többen néhány nyáron csatlakoztak hozzá. A túra 17 évig tartott, nyaranta három hétig. Naponta legalább száz kilométert kerékpároztak.

Az egyesület a közel 400 fős tagság összes teljesítménye alapján szintén a legjobbak között van az országban. A Veszprém megyei egyesületek között gyakran az éves teljesítményük alapján az első helyen végeznek. Sokan egyéni teljesítményük szerint is az élen zárnak. A leglelkesebbek között van a két hetven éven felüli természetjáró, Dorner Zoltánné és Brotschul Istvánné. A megyejárót csillagtúra-szerűen, reggel lakóhelyükről indulva, este oda visszatérve tettek meg tömegközlekedéssel. Külön próbatétel volt az utazás megszervezése, az, hogy elérik-e a csatlakozást, mikor és hol fejezzék be a napi távolságot, hogy hazaérjenek.

Nem használták a korszerű technikát, az internetes helymeghatározást, ehelyett térkép és turistajelzések segítségével tájékozódtak, vagy közúton gyalogoltak egyik faluból a másikba. – Utunk során láttuk a természet szépségét, csodálatos helyeken jártunk. Emellett megtapasztaltuk az emberek segítőkészségét – mondta Dorner Zoltánné.

– Amikor két település között gyalogoltunk, néhány autós megállt, hogy elvisz bennünket, azt hitték, lekéstük a buszt. Mondtuk nekik, hogy természetjárók vagyunk. Minden településen felkerestük az önkormányzatot, hogy pecsétet kérjünk, amellyel igazoljuk, hogy valóban jártunk ott. A kisebb településeken, ahol nincs minden munkanapon nyitva a hivatal, néha komoly szervezést igényelt, hogy előkerítsenek valakit, aki kinyitja a hivatalt, majd pecsétel. Mindenütt megoldották, ha kellett, a közfoglalkoztatottak vagy a helybeliek mentek el a polgármesterért. Mindenhol készségesek voltak, sokszor meg is kínáltak bennünket kávéval, teával, és még tájékoztató anyagot is kaptunk. Csupán egyetlen város hivatalában nem engedett fel a portás a polgármesterhez. Az indoklás az volt, hogy nem jelentkeztünk be előre. Hogyan jelentkezhettünk volna be, amikor azt sem tudtuk, mikor érünk oda? – tette fel a költői kérdést Dorner Zoltánné.

Az útjuk során a menetrendet is nézniük kellett. Leszálltak egy helyen, majd onnan elindultak a közeli településekre. Ki kellett számolniuk, mekkora a távolság, milyen tempóban haladnak, és hazafelé hogyan tudnak utazni. Többször is utaztak egy autó­busz-vezetővel, aki amikor meglátta, hogy sietnek a megállóba, megvárta őket, illetve megkérdezte, merre járnak. Amikor a sofőr meghallotta, milyen célból járják a megyét, elismerően bólintott.

Sok szép tájat láttak, segítőkész emberekkel találkoztak, maradandó élményekkel gazdagodtak. Örültek, hogy teljesítették az általuk kitűzött célt, és néhány olyan szakaszt, amely a fiatalabbaknak is komoly megpróbáltatást jelentett volna. Elhatározták, hogy nem hagyják abba. Gondolkodtak, majd eszükbe jutott, hogy közel van a Balaton, tele szép tájakkal, ahol még nem jártak. Ideje felkeresni azokat is.

Az elhatározást tett követte, megszervezték az utazást, majd 16 nap alatt körbegyalogolták a Balatont. Minden túrával töltött napra kijelöltek egy szakaszt, amelyet teljesítettek. Majd következett a Velencei-tó, ott három nap alatt megtették a távot.

A következő, negyedik vállalásukkal a történelmi és építészeti ismereteiket is bővítették: Veszprém, Vas és Zala megyében mintegy 120 román kori templomot és templomromot kerestek fel egy jelvényszerző túramozgalom keretében. A járványveszély miatt március közepétől sem ők, sem az egyesületi tagok nem túráznak, de nagyon várják, hogy ismét útnak indulhassanak csoportosan.