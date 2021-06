Kétszeres világrekord a levegőben: korábban a Fordnál is dolgozott Dolhai Krisztián repülőgép-tervező

Dupla világ­rekordot állított fel saját tervezésű, ultrakönnyű motoros vitorlázórepülőjével a veszprémi Dolhai Krisztián. Teljesítményét nemrégiben a sportág nemzetközi szövetsége ismerte el. Az üzemanyag-takarékos gép sorozatgyártását is szeretné elkezdeni.

– A lakótelepen, ahol felnőttem, sok olyan pilóta lakott, aki a szentkirályszabadjai repülőtéren dolgozott, az egyik barátom édesapja is. Hétköznap helikoptert vezettek, ez volt a munkájuk, hétvégente pedig vitorlázógépet. Arra nekem is lehetőségem volt, utóbbival tanultam meg repülni. Tizenöt évesen letettem a vizsgát, egyedül vezethettem vitorlázórepülőt. Nagyon tetszett. A Műegyetemre azért jelentkeztem később, hogy tervezhessek is repülőgépet – mesélte lapunknak nyilatkozva Dolhai Krisztián a kezdetekről, arról az időszakról, amikor megtalálta hivatását, és most már tudjuk, álmát valóra is váltotta. Pilótaként pedig már Európa- és világbajnokságon is többször állhatott dobogóra.

Altusnak nevezte el repülőjét a veszprémi férfi, ami magasságot jelent. Ultrakönnyű motoros vitorlázórepülő, amiben ketten ülhetnek egymás mellett.

Az ultrakönnyű kategória feltétele, hogy az utasokkal és az üzemanyaggal együtt a légi jármű súlya nem haladhatja meg a 472 kilogrammot. A gép elején egy propeller van, szárnya tizenöt méteres. Ezt készen szerezte be Dolhai Krisztián, de a törzset maga tervezte. S ha elkezdődik a sorozatgyártás, saját tervezésű szárnyat is szeretne a gépekre.

Az Altussal álló motorral is lehet vitorlázni. Tehát ez nem jelent gondot, veszélyt, ám arra is gondolt a megalkotója, hogy ha véletlenül összeütközik valamivel, vagy kormányozhatatlanná válik és nem lehet vele leszállni, akkor is biztonságban legyenek a benne ülők.

Ezért egy mentőernyő van benne, melyet rakéta lő ki szükség esetén, és az akár egy szántóföldre is leteheti utasaival együtt a gépet, amely mintegy negyvenmillió forint értékű. Azért ilyen drága, mert anyaga nagyrészt szénszálas karbon. Azonban a közlekedés vele olcsó, ugyanis üzemanyag-takarékos. Ezt a rekordkor is bizonyította, akkor összesen negyvenhat liter üzemanyagra volt szüksége. Tervezője ezt is rekordnak tartja, ugyanis száz kilométeren öt liter alatti a fogyasztásának átlaga.

A dupla világrekord felállításakor Dolhai Krisztián szinte egész Magyarországot körberepülte vele még októberben. Unokatestvére, Halász Vivien volt vele. A repülős nemzetközi szervezet, a FAI nemrégiben ismerte el hivatalosan a teljesítményt. Egyrészt egy ilyen repülővel az egy felszállással végrehajtott leghosszabb távolságot: 1037 kilométert. Másrészt az ezer kilométeren elért legnagyobb átlagsebességet: 155 kilométer per órát. Tótvázsony mellől, Kövesgyűrpusztáról indultak, és ide is tértek vissza, azaz zárt pályán teljesítették a fel­adatot. Budapest mellett is elhaladtak, eljutottak Egerig, majd Békéscsaba felé tartottak, aztán jött Pécs, Nagykanizsa és Győr, majd újra a felszállóhely célba érkezéskor.

A pilótától megtudtuk, hogy fél évig készült a csúcsok felállítására. Fogynia is kellett tíz kilót, hogy az ultrakönnyű kategóriát tartani tudják. S a tavaly októberi sikeres repülés után dokumentálnia kellett a teljesítményt, amit aztán ellenőriztek. Ez volt a hivatalos része a különleges repülőútnak. Ám a föld feletti közlekedés ennél többet ad. „Az ember legfőbb vágya szerintem a szabadság. Ezt a magasban, a városok, más emberek felett szárnyalva, rövid idő alatt nagy távolságot megtéve élhetem meg, akkor is, ha azért ennek is vannak korlátai.

Fentről minden szépnek, nyugodtnak, rendezettnek tűnik, engem ez megnyugtat” – fogalmazott Dolhai Krisztián. Megtudtuk tőle azt is, hogy kirándulni is járhat repülővel, például Ausztriába vagy éppen a tengerpartra. Velencébe két és fél óra alatt eljut így. Ha bejárja a vízre épült várost, akkor is hazaér estére.

Népszerű lehet az Altus a fogyasztása miatt és az említett rekordok okán is. Egy Veszprém megyei műanyag­ipari céggel együttműködve sikerült az első példányt megépíteni úgy, hogy a sablonokat is el kellett készíteni. A továbbiakban is ezzel az üzemmel tervezi Dolhai Krisztián a közös munkát, a hobbicélra szánt sportgép sorozatgyártását. Tavaly óta már csak ezzel a céljával foglalkozik. Korábban tíz esztendeig a Ford multinacionális autóipari vállalat fejlesztőközpontjában konstruktőrként dolgozott, és Németországban emellett mérnöki vállalkozást működtetett.

Mostanában versenyekre is jár az ultrakönnyű vitorlázóval. A közelmúltban Horváth Linda pilótatársával Nagykanizsa mellett, Becsehelyen nyert meg egy megmérettetést, amelyen navigációs és ügyességi feladatokat kellett teljesíteni.