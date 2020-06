Balatonkenesén is megkezdődik a nyári szezon június közepén

Június közepétől a balatonkenesei strandok is várják a pihenni vágyókat mind a két fizetős strandon és az Alsóréti szabadstrandon egyaránt.

– A strandok üzemeltetése során fokozott figyelmet fordítunk a higiéniás előírások betartására és a fertőtlenítésre, ezzel együtt megpróbáljuk a vendégek számára biztosítani a kikapcsolódás és a gondtalan pihenés feltételeit – emelte ki Jurcsó János, a település polgármestere.

Az önkormányzati fenntartású Vak Bottyán Strand nagy alapterülete lehetővé teszi, hogy ezernél is több vendég kényelmesen, egymástól biztonságos távolságra pihenhessen. A tervek szerint a vízi vidámpark is üzemelni fog, illetve vízibicikli és egyéb sporteszköz kölcsönzésre is lesz lehetőség.

Jurcsó János elmondta, a megújult Alsóréti szabadstrand befogadóképessége a leginkább korlátozott, ezért arra kérnek mindenkit, hogy saját érdekében tartsa be az előírt védőtávolságokat és kerülje a túlzsúfolt területeket. Balatonkenese harmadik strandja, a Bezerédj Strand csendes, családias hangulattal várja a pihenni vágyókat. – Örülünk annak, hogy a veszélyhelyzet és az ezzel kapcsolatos szigorítások enyhülni látszanak, és bízunk abban, hogy ha mindenki felelősségteljes magatartást tanúsít, azzal elkerülhető lesz a járvány későbbi erősödése, illetve az újbóli szigorítások bevezetése. Köszönjük a tavaszi időszakban idelátogató vendégeknek és ingatlantulajdonosoknak, hogy ügyeltek egymásra és lehetőség szerint mindenki betartotta az együttélés szabályait. Elmondhatjuk, hogy Balatonkenese a meghozott óvintézkedéseket betartva, a település nyugalmát megőrizve vészelte át a tavaszi időszakot. Reményeink szerint a nyár már a gondtalan pihenésről szólhat, ugyanakkor nem szabad szem elől téveszteni azokat a szabályokat, amelyek mindannyiunk biztonságát garantálni tudják – fogalmazott a polgármester.