Kézműves-, hagyományőrző tábor gyerekeknek Nemesvámoson

Agyagoztak, bőröztek, fontak, szőttek, papírsárkányt, tutajt és szárdudát is készítettek, sőt még kirándultak is a nemesvámosi és tótvázsonyi gyerekek az egyhetes kézműves- és hagyományőrző napközis táborban.

A tábort szervező Pichner Melinda elmondta, hogy két évvel ezelőtt sokféle kismesterséggel és anyaggal ismerkedett meg a népijátszóház-vezető tanfolyam elvégzése során, és az ott szerzett élményeit szerette volna megosztani a gyerekekkel.

– A mai gyerekek annyira ritkán találkoznak ilyen anyagokkal és ezekkel a technikákkal, amelyeket a népi hagyományokból hozunk, hogy úgy éreztem, ezt meg kell ismerniük. Arra, gondoltam, hogy ennek a legegyszerűbb módja az, ha egy tábor keretében mutatjuk be nekik ezeket a technikákat, és így élményeket adunk nekik – mondta a táborvezető, akinek az alapoktól kellett felépítenie mindent a foglalkozásokon, de nagyon ügyesek és lelkesek voltak a gyerekek, akik számára a tanultak nagy része teljesen ismeretlen volt.

A vámosi kézműves- és hagyományőrző táborozáson 7–13 éves gyerekek vettek részt. A foglalkozások során agyagból maroktálat, kerti nádból szárdudát, káka és nád felhasználásával pedig tutajokat is készítettek. A nagyobb lányok szalagot szőttek, a kicsik gyékényből paripát, csuhéból szitakötőt alkottak a művelődési házban. A 15 kisgyerek egy kirándulás keretében ellátogatott Pápára a Kékfestő Múzeumba, valamint a bakonybéli tájházba is. A Szentkút-kápolna melletti tónál pedig a saját készítésű kis tutajokat is vízre bocsátották.