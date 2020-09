Kézművesek, termelők és sok gyerekprogram várta az érdeklődőket Nemesvámoson

A vírushelyzet miatt a megszokottnál láthatóan kevesebben, de azért így is szép számmal választották délelőtti elfoglaltságnak a vásári vigasságokat a faluban. A Covid-járvány megjelenése óta most először rendezték meg újra a kedvelt programot, amelyet a helyiek, a termelők és az önkormányzat is nagyon várt már.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Sövényházi Balázs polgármester elmondta, hogy augusztusban elmaradt a településen a falunap. Részben a járványhelyzet miatt, másrészt az MTD távozása és a többi cég bevételeinek csökkenése is hatással volt a község költségvetésére. Viszont mindenképpen szerettek volna valamilyen programot szervezni a nemesvámosiaknak. – Igény volt rá, mi is vártuk már, és úgy látom, hogy itt vannak velünk a családok is. Jó látni a mosolygós arcokat – mondta el a polgármester, aki hozzátette még, hogy óvatosak voltak a szervezéskor, és mindent megtettek annak érdekében, hogy odafigyeljenek a programokra érkezők biztonságára. A rendezvényre egyébként félóránként ingyenes kisbuszjáratokat is biztosított az önkormányzat, amely nagy hangsúlyt fektetett a gyerekprogramokra. A kicsiket állatsimogatóval, elektromos kisautókkal, kézműves foglalkozással, ugrálóvárral és cukorágyúval is várták. A Lencseszemek Asszonykör a pogácsasütés rejtelmeibe avatta be a jelenlévőket, és a termelők, illetve kézművesek részéről is komoly érdeklődés mutatkozott a rendezvény iránt. A piciket az Eleven társulat várta délután a Szegényember és a róka című bábelőadással. Hatás Andrea és Zayzon Csaba operettműsorát is láthatták az érdeklődők, koncertezett a várpalotai Fun Thomas Band, és zenélt a helyi születésű Eisenacker Balázs, azaz Dj Rodman is a vigasságok esti programján. Sokan kilátogattak a Rózsa pizzéria szervezésében már ötödik alkalommal megrendezett hagyományőrző lecsófőző versenyre is, amelyre családokat, baráti társaságokat és civil szervezeteket is vártak.