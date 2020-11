Ki mernek menni a bécsiek az adventi vásárokra?

„Egy héttel a lövöldözés után látszólag visszatért a nyugalom az osztrák fővárosba, a hétköznapok a megszokott rend szerint folynak, de a legtöbbekben megmaradt az aggodalom. Kérdés, hogy a történtek után a híres adventi vásárokba ki mernek-e majd menni az emberek, főleg a város központi részeibe. A jelenlegi hírek alapján ugyanis az a terv, hogy megtartják ezeket, de persze ezt még a vírushelyzet is befolyásolhatja” – mondta el lapunknak Hierholcz Anna, aki Bécsben jár egyetemre.

A múlt hétfői, véres, halálos áldozatokat követelő bécsi terrortámadás idején is az osztrák fővárosban volt Hierholcz Anna, aki már hat éve ott tanul. Megyénkhez az köti, hogy a nyarakat rendre családja zánkai házában tölti. Azonban már gimnáziumba is Ausztriába járt, s már a felsőoktatásban utolsó éves a közgazdász fiatal. A lövöldözésekkor a kollégiumában tartózkodott, ami Bécs egyik külvárosában található, annak ellenére, hogy akkor volt a koronavírus miatt hozott korlátozások bevezetése, a kijárási tilalom előtti utolsó este, ezért sokan mentek el vendéglátóhelyekre. Így viszonylag messze volt a veszélytől, szerencsére nem is érzékelte a riadalmat. Ismerősei írtak neki az internet révén üzeneteket, amiatt, jól van-e, biztonságban van-e. Először meglepődött, nem is értette a kérdésüket. Aztán a hírekből megtudta, mi történt.

Mindenkit megrázott környezetében is a terrorcselekmény. Az iskolásoknak egy napig nem is kellett kötelezően iskolába menniük. Őt ez nem érintette, mivel a fertőzésveszély okán eleve digitális oktatás keretében tanul, mint a többi egyetemista is. Azóta pedig feloldották a közlekedési lezárásokat is a város belső részén.

„A történtek ellenére az élet nem áll meg. A közös projektek miatt nekem is be kell mennem időnként az egyetemre, elmegyek bevásárolni, de jobban vigyázok mindenhol, jobban körülnézek, amikor felülök a buszra, a metróra. Nincs teljes nyugalom most már Bécsben sem. Száz százalékos biztonság persze sehol sincs. Azt tudjuk, hogy sokkal több a civil ruhás rendőr városszerte, mint korábban, de teljes biztonságot ez sem nyújthat. Egy nagyvárosban bármikor bármi megtörténhet. Én viszonylag biztonságban érzem magam, mert épp a kollégiumunkkal szemben van a rendőrség egyik épülete. Az semmiképp sem jó, hogy most a vírus mellett a váratlan támadások lehetősége is aggodalmat okoz, de nem lehet félelemben élni. Az kérdés, hogy a híres, a helyiek által is kedvelt bécsi karácsonyi vásárokba kimerészkednek-e majd az emberek, mert azokban tömeg szokott lenni, ezért veszélyes helyeknek számíthatnak” – fogalmazott a diák.