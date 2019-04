Királyi kardforgatók, sárkányos lovagok és sólymászok a Balaton várában

Ha szombaton kicsit kiszakadnánk az ünnepi előkészületekből vagy vasárnap a húsvéti lakomát szeretnénk lesétálni, akkor menjünk el Szigligetre, ahol a várban fantasztikus programok várnak bennünket.

Kacskaringós, meredek utcácskákon sétálva jutunk fel a szigligeti várudvarba, ha már itt járunk, mindképp nézzük meg a várban található kiállítást, és csodáljuk meg az elénk táruló panorámát.

Annyira meseszerű ez az apró falu a vár alatt kanyargó utcáival, a hatalmas gesztenye, mandula és diófákkal, a nádtetős házakkal, a domboldalba kapaszkodó szőlőkkel, hogy az ember azt érzi, itt megállt az idő. Erre erősítenek rá a Balaton várában tartott hagyományőrző rendezvények, köztük a Várkapunyitó hétvége is, melyet tizedik alkalommal szerveznek meg.

Balassa Balázs polgármesterrel beszélgettünk arról, mi vár ránk, ha ezen a hétvégén Szigligetre látogatunk.

–A vendégek által megszokott hagyományőrző rendezvényünket húsvét hétvégén tartjuk.

Minél több értéket szeretnénk bemutatni a látogatóknak, igyekeztünk úgy összeállítani a programokat, hogy a család minden korosztálya megtalálja a neki tetsző előadást.

Óránként váltják egymást a fellépők a színpadon, jó érzés látni, amikor egy-egy család több programot is végignéz, végigül. Vagy a gyerek vonzza oda a szülőket a nézőtérre, vagy fordítva.

– Hány főre számítanak?

– Húsvét környékén rengetegen vannak a Balatonnál, azt gondolom nagy lesz a jövés-menés a települések és a rendezvények között. Ez az idei első hétvége, amikor az egész tó körül programdömping várja a vendégeket. Az előző években a Várkapunyitónkra 5 ezer ember jött el, reméljük, idén sem lesz másképp.

– Ennyi ember már forgalmi dugót tud okozni a településen. Hol parkoljanak a vendégek?

– A falu elején, a bekötő út mentén az erdőben is alakítottunk ki parkolót, célszerű ott lent hagyni az autókat. Ez egy árnyékos, biztonságos parkoló, egy tizenöt-húsz perces sétával könnyel feljutunk a várhoz. Ilyenkor a vár alatti parkoló nagyon gyorsan megtelik, a falu szűk utcáin nem érdemes a parkolóhelyekért küzdeni. A városközpontban is hagyhatjuk az autónkat, innét akár lépcsőzve is feljuthatunk a várhoz.

– A meredek utcácskákon a nádtetős házak között sétálva szinte visszarepülünk az időben.

– Az ófaluban valóban csodálatos sétálni. Az épületek 80 százaléka nádtetős. Aki nem kimondottan csak a várjátékokra kíváncsi, annak mindenképp ajánlom, hogy fedezze fel a települést. Ennyi nádtetős épület egy településrészen nincsen több a Balatonnál.

– Melyek a legnépszerűbb programok a várban?

– A solymász bemutató és a harcászati bemutatók. Amit szeretnek a gyerekek, azt szeretik a felnőttek is. Mindkét nap lesz solymászat és napi több harcászati bemutatóval is készülnek a hagyományőrző csoportok. Kiegészítésképpen gyerekprogramok, néptáncosok szórakoztatják a vendégeket.

– Idén is bevonják a nézőket az előadásokba?

– Természetesen. Nagyon fontos, hogy interaktív legyen egy-egy műsor. A hagyományőrzőknek nagyon fontos, hogy megszerettessék a nézőkkel azt, amit ők csinálnak. Minél inkább a részese tud lenni valaki a produkciónak, annál közelebb fogja magához érezni azt. Az egész nap arról szól, hogy a nézők is legyenek aktív részesei az előadásnak.

– Ha valaki több órán keresztül itt lesz a várban, lesz lehetősége enni és inni?

– Igen. Az úgynevezett Ivókában lesz langalló, rétes és szörpök. Ha lejövünk a kézműves udvarba, a térség legfinomabb fagylaltját kóstolhatjuk, de frissítők, kávé és sütemény is van a cukrászdában. A faluban több étterem is működik, és érdemes megkóstolni a tüzes borainkat is.

– A rendezvény idején emelt árú lesz a várbelépő?

– Nem. A vár ebben az időszakban is normál belépővel látogatható, a belépés hat éves korig ingyenes.

A Likebalaton tippjei a szigligeti hétvégére:

Parkoljunk a falu szélén

Ne magas sarkú cipőben hódítsuk meg a várat

Bátran próbáljuk ki a hagyományőrzőkkel a fegyverforgatást

Járjuk körbe a vártornyokat, készítsünk fotókat a Balaton várában

Kóstoljuk meg a szigligeti fagyit

Sétáljunk az Ófaluban

A Várkapunyitó részletes programja itt olvasható.