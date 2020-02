Kirobbanó siker a torta-olimpián, édességből formázta meg a veszprémi lány a hindu szobrot

Ezüstérmet nyert Szántó Éva a 25. IKA Culinary Olympics nevű konyhaművészeti olimpián cukrászművészeti kategóriában. A Veszprémben élő hobbicukrász mintegy 80 centiméter magas, Ganésát, a hindu istenséget ábrázoló kompozíciót készített.

A nemzetközi olimpiát négyévente rendezik meg, ezúttal Stuttgartban február 14-19 között, és kétezernél is többen vettek részt rajta.

Szántó Éva, aki Veszprémben él, és Székesfehérváron uniós projekt menedzserként dolgozik, felidézte, egyéni indulóként vett részt a szakácsolimpián, cukrászművészeti kategóriában. Az ezüstérmes kompozícióhoz egyebek mellett puffasztott rizst, pillecukrot, csokoládét, cukormasszát, modellező csokoládét, ehető ostyapapírt használt, majd kézzel festette meg a különleges művet. A zsűri az alkotásokat az innováció, az ötlet, az összkép, a professzionális technikák, a szaktudás, és a mű bemutatása alapján értékelte. Éva Ganésát formázta meg, az elefántfejű, embertestű, négykezű hindu istent, a „Kezdetek és az Akadályok Urát”.

-Az alkotás tele van szimbólumokkal: a nagy has a nagylelkűséget és teljes elfogadást, a jó és rossz dolgok könnyű emésztését jelenti. A feje jelzi, hogy a sikerhez sok gondolkodásra van szükség, a hatalmas fülek a tanításra utalnak, a kis száj pedig a felesleges beszéd kerülésére. Az előtte levő tálban a szent étel, és gyümölcs a lelki gyakorlatok édes eredményét tükrözi, érvelt a mű mellett Éva.

A fiatal nő tavaly decembertől, hogy felkészüljön a versenyre, két és fél hónapon keresztül, naponta dolgozott a kompozíción munka után, ami rengeteg feladattal, sok nehézséggel, újratervezéssel járt. Aztán eljött a verseny, illetve a megnyitó, mindez Éva számára óriási élményt jelentett.

–Nagy büszkeséggel töltött el, amikor bemutattam az alkotást, és az is maradandó élményt adott, amikor a Magyar Gasztronómiai Szövetség képviselőivel, a magyar nemzeti-, és a katonai válogatottal, az egyéni indulókkal bevonultam a megnyitó ünnepségen. Az ezüstérmet pedig még mindig nem hiszem el! – fogalmazott Éva nagy örömmel. Az előzményekről elmondta, mindig az vezérelte, hogy valami tökéleteset készítsen. A legfontosabbnak azt tekinti, hogy az ember kellő alázattal álljon adott feladathoz, és sose szégyelljen tanulni, kísérletezni, újratervezni! Szerinte semmi sem hullik az ölünkbe magától, mindenért keményen meg kell dolgozni, ami nagyon sok lemondással jár, viszont hatalmas sikereket is hozhat.

Éva az előzményekről felidézte, hogy első tortája nyolc évvel ezelőtt készült, amikor párja születésnapjára készített egy nagyméretű, Balaton-formájú tortát. Aztán egyre több édesség került ki a konyhájából a barátainak is. Hogy mélyebben beleássa magát a cukrászatba, 2017-ben elvégezte a cukrászképzést, és akkortól már nemcsak a formatorták készítésével foglalkozott, hanem desszertekkel, és új technikák alkalmazásával is, és a cukrászatra, mint művészetre tekintett. Lenyűgözték az ehető anyagokból készült szoboralkotások, és kíváncsi volt arra, hogyan készülnek. Első versenyén, 2017-ben egy bulldogkutya fejét ábrázoló tortával indult, amivel ezüstérmet nyert, és ez nagy lendületet adott neki az újabb versenyekhez. Első nagyobb megmérettetése a Cake Designers World Championship (torta dekorációs világverseny) magyarországi selejtezője volt, ahol egy négyemeletes tortával indult, ami az ismert magyar meséket mutatta be cukorfigurákkal.

Tavaly az országos gasztronómiai bajnokságon, Tatán a cukrászművészetben ezüstérmet, a cukrászatban bronzérmet szerezett. Szintén tavaly, a szolnoki gasztronómiai kiállításon és versenyen aranyérmet kapott egy indián táncost ábrázoló torta-szoborért. Ugyancsak tavaly a tortafesztiválon ezüstéremmel jutalmazták egy gorillát ábrázoló tortáját, valamint egy cukrász artisztikai kategóriában indított Cleopatrát és Julius Caesart ábrázoló alkotását. Ezen a versenyen aranyérmet kapott egy több textúrából és ízből álló mini tortáért. Tavaly év végén a I. Royal Cake (első királyi torta) nevű versenyen, Gödöllőn Éva a fiatal Mozartot ábrázoló munkájával bronzérmet vitt haza.

A kérdésre, hogy miért éppen ezt a keleti témát választotta az olimpiára, úgy fogalmaz, tudta, hogy erre a versenyre sokkal több kell, mint a hazai versenyekre. A világ minden részéről indultak nagyon tehetséges emberek, így mindenképpen valami részleteiben gazdag, aprólékos munkát szeretett volna elkészíteni. Ázsia, a Távol-Kelet, India mindig is érdekelte, és ezeket a tájakat a kultúrájukból adódóan a túldíszítettség, a szín és a gazdag ábrázolás jellemzi. Így talált rá Ganesha istenségre, akit nagyon sokféleképpen ábrázolnak, amiből ihletet merített. A minimum követelmény a 60 centiméter magasság volt, így a témából adódóan mindenképpen trónra szerette volna ültetni az istenséget, díszes fejdísszel, ahogy aztán meg is formázta.

Szántó Éva a terveire nézve elárulja, nagy álma egy tortaműhely megnyitása, ahol majd egyedi tortákat készíthet. –Remélem, ez egyszer megvalósulhat, amihez természetesen újabb tanulásra van szükség. Célja, hogy a későbbiekben figura készítésre, a szabadkézi festésre, a különleges desszertekre koncentráljon, és tervezi, hogy részt vesz a következő világversenyen.