Kisbabák helyett levendulát gondoz a Csobánc-hegyen a nyugdíjas védőnő

Molnárné Albrecht Rozália, Rózsika hosszú évtizedeken át dolgozott védőnőként, sok település újszülöttjei, kisgyermekei gondozásához tanácsot nyújtva. Most nyugdíjasan kétezer tő levendula gondozásába segít be lányának.

Rózsika már kisgyermekként dolgozott abban a meredek szőlőtáblában, amely most a lánya levendulása. Védőnőként előnyben részesítette a gyógynövények használatát a gyógyszerekkel szemben.

Az őt sosem feledő, hálás anyukáknak hársfateát ajánlott, ha köhögött a kisgyermekük, kolléganőit pedig örömmel ellátta az éppen szedhető friss hajtásokkal. Lelkesen gyűjtötte a csalánt, az útifüvet, a kamillát és még sok mást, ahogy ma is teszi. Csakhogy a legfontosabb már a Csobánc-hegyi levendulás.

– A szőlőt is csalánlével permeteztük annak idején, de a művelését egy idő után nem bírtuk, a területet megkapta Andrea lányom. Ő agrárkémikus, de Veszprémben él, így onnan nem tudta volna mindennap gondozni a szőlőt. Engedéllyel váltunk meg tőle, és Andrea olyan növényt keresett, amely nem igényel napi gondozást, vegyszerezést. Négy éve telepítette a kétezer tő tihanyi, orvosi levendulát a szőlő helyére. Nekem mellette van a veteményesem, úgyhogy örömmel vállaltam, hogy segítek – mondja Rózsika, aki a levendulaszörp, a levendulás keksz és pogácsa elkészítésében sem hagyja magára Andreát. Még a baracklekvárt is a növény kis ágaival ízesíti, a levendulavizet vasaláshoz ajánlja.

Tizenhárom éve nyugdíjas, nagy örömére régóta nagymama. A tizenkét éves lányunoka piciként is azt mondogatta, hogy kiskertész lesz. Most je­leskedik a virágcsokrok kötésében, érdeklik a növények a család örömére. Andreától sok mindent megtanult már, ahogy annak idején ő Rózsikától. – Édesanya a mai napig rengeteget segít, nélküle nem is mertem volna belevágni. Meg kell küzdeni az aszállyal, a meredek, északi fekvésű domboldalról lezúduló vízzel, a támfalak omlásával, hogy a szüret után két üstnyi olajat kapjunk – magyarázza Andrea, aki Bach-virágterápiát is tanult.

Annak idején csupán pár tövet ültetett első körben a terület leghitványabbnak vélt pontjaira. Azok pedig virultak, ahogy a mostani tövek is szemmel láthatóan jól érzik magukat. Hatalmasra nőttek, rengeteg virágot hoznak.

– Este gyönyörködünk a naplementében, a távoli hegyek fölött mintha végiggurulna a napkorong. Tiszta, jó a levegő, csend van itt. Annak idején jól választottak a szüleim, és örülök, hogy a lányom is ragaszkodott a területhez. Reméljük, az unoka viszi majd tovább – mondja Rózsika.

Mutatja a veteményest, ahol a hagyma között büdöske nő a kártevők elriasztására, a narancsszínű körömvirágból pedig krémet készít. Örömmel neveli a törökszegfűt az ágyások szélén, a virágból hetente visz a temetőbe, szülei sírjára. Ma így teljes az élete.