Kollár Lajos érsebész professzor, miniszteri főtanácsadó: „Mindig becsültem a régi mestereinket”

Részt vesz az egészségügyi ellátórendszer gyökeres átalakítását érintő kormányzati munkában. Mindemellett szívügyének tartja a klasszikus vitorlásokat, az oldtimer, illetve veterán autókat, amelyeknek találkozót szervezett a Balatonnál nemrég Kollár Lajos érsebész professzor, miniszteri főtanácsadó, a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) elnöke.

– Nagyon sokat dolgozom most is, részt veszek az egészségügyi struktúraátalakításban is – szögezi le Kollár Lajos professzor, aki Kásler Miklós miniszter főtanácsadója az Emberi Erőforrások Minisztériumában, ahol korábban foglalkozott a járványügyi helyzettel is.

Aláhúzza, a kormány szándéka az, hogy gyökeresen átalakítja az egészségügyi ellátórendszert, amiben részt vesz. A minisztert régóta ismeri, nagyra becsüli, régi szakmai kapcsolatban állnak, és megtisztelőnek tartotta a felkérést a főtanácsadói posztra.

Kollár Lajos már eddig is több olyan feladatban közreműködött, aminek kézzelfogható eredménye van, ilyen egyebek mellett a budapesti érbetegellátó, illetve ügyeleti rendszer átszervezése. – Most nagy szív- és érsebészeti központok létrehozásán dolgozunk, amelyben érsebészként részt veszek, de sok más feladattal is foglalkozom – utal teendőire a pécsi professzor.

Kollár Lajos az MVSZ elnöki posztján is ténykedik, és minisztériumi elfoglaltsága mellett szívügyének tekinti a klasszikus hajókat, a veterán autókat is, amelyeknek idén már 22. alkalommal szervezett találkozót a Balatonnál. – Meg kell osztani az örömöt és a látványt másokkal is! Mindig is becsültem a régi mestereinket, legyen hajóépítő vagy autókonstruktőr – így érvelt Alsóörsön.

A sebészprofesszor és szövetségi elnök a kezdetekről felidézi, szüleinek annak idején volt egy BMW Isetta autója. Ilyen járgányt később ő is felkutatott, amivel Bécsben, egy veteránautó-találkozón közönségdíjat nyert. Ezután, 22 évvel ezelőtt felvetődött, miért ne szervezne itthon is egy hasonló találkozót oldtimereknek, illetve régi hajóknak, amelyeknek ugyancsak elkötelezettje.

Azóta minden évben a Tabu Kupán különleges látványosság a Balatonon és a szárazföldön a klasszikus hajók, illetve a régi és gyönyörűen felújított járgányok randevúja.

Kollár Lajos az MVSZ elnökséget érintő érdeklődésünkre kifejti, októberben lejár a második mandátuma, amelyre nem pályázik újra. Sikeresnek értékeli a két ciklust, mialatt megháromszorozódott, így több ezerre nőtt a vitorlázó gyerekek száma itthon. Az elnöki posztra a jövőben elfoglaltsága miatt nem pályázik, de természetesen továbbra is segíti a szövetséget, a vitorlázótársadalmat. Úgy fogalmaz, egy ciklus kevés volt ahhoz, hogy valaki egy programot végigvigyen, de kettőben ez már sikerül. Büszkén említi a riói olimpia magyar vitorlázókvótáit, és reményei szerint jövőre a tokiói olimpiára „beérnek” a vitorlázóink, érmet is szereznek, mint például Berecz Zsombor, Érdi Márti, és lehet, hogy a Gyapjas testvérek is. – Egy kis országban hatalmas teljesítmény lenne, ha négy hajóosztályban öt versenyző indulhatna – fogalmaz.

Kollár Lajos a balatoni hajókról kifejti, egyre több és korszerűbb hajó van a tavon, ami nagy öröm, mert nőtt a verseny- és a túravitorlázók száma, de a tóra mind több túlméretes hajó is került. Ugyanakkor, ha valakinek ehhez van kedve, nem zavar senkit. -Ami a katamaránokat illeti, a vitorlázás technikai sport. Amikor 1934-ben a Kékszalag alapítói leírták azt, hogy minden évben a legmodernebb, leggyorsabb hajó, illetve kormányos vigye el a szalagot, nem számoltak azzal, hogy egyszer lesznek katamaránok a Balatonon. Sokáig vívódtunk a Kékszalagon való részvételükön, de örülök, hogy így döntöttünk, mert a versenyt rekordszámú résztvevő és nagy népszerűség kíséri. Mindez azt mutatja, hogy a vitorlázás iránti érdeklődés jelentősen megnőtt az utóbbi időben – nyugtázza örömmel Kollár Lajos.