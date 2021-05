Könnyen felszaladt néhány pluszkiló a karantén alatt

A karantén, a bezártság, az iskola nélküli napok nagyban megváltoztatták a családok mindennapjait: mozgásszegényebb életmód, felboruló étkezési szokások. A napi feladatok mellett sokkal nehezebb odafigyelni a helyes táplálkozásra.

Ezt ne hagyja ki! Szabad utat nyitna a GMO-k előtt a DK és a Momentum

Idő szűkében gyakrabban keressük a gyorsan elkészíthető, de kevésbé friss és vitamindús ételeket, valamint hajlamosabbak vagyunk – akár heti rendszerességgel – ugyanazokat a fogásokat elkészíteni, mert őket legalább vita nélkül, biztosan megeszi a gyerek. Ezek a tényezők sok családban vezettek pluszkilókhoz nemcsak a felnőttek, de a gyerekek körében is.

Azonban segíthetünk a gyermekeknek leadni a felszaladt pluszkilókat, hiszen a súlyfelesleg hosszú távon számukra sem egészséges. Esetükben nagyon fontos, hogy fogyókúráztatnunk nem szabad őket, de ez nem jelenti azt, hogy nem mutathatjuk meg nekik a zöldségek és gyümölcsök sokféleségét, vagy hogy nem ismertethetjük meg őket a teljes értékű gabonafélékkel.

A testsúly csökkentésben a gyerekek esetében is – a rend­szeres testmozgás mellett – alapvető szerepe van a megfelelő táplálkozásnak, hiszen ez határozza meg, mennyi kalória jut a szervezetükbe. A legkézenfekvőbb megoldás a zöldségek és gyümölcsök arányának emelése és rendszeressé tétele a gyerekek napi étrendjében, hiszen kalóriatartalmuk alacsony és még egészségesek is. Vitaminban, ásványi anyagokban gazdagok, antioxidáns- és rosttartalmuk pedig jelentős. Néhány egyszerű tippel növelhetjük a zöldségfogyasztást családunk körében. Az együtt főzött finomságokat a gyermekek szívesebben fogyasztják el, és így könnyebben ismerkednek a nyersanyagokkal is. Ne féljünk hát bevonni őket a konyhai műveletekbe!

Reggelinél, vacsoránál lehetnek olyan nyers zöldségek, mint a retek, az uborka, a paprika, a paradicsom vagy a salátafélék, míg ebédnél bátran beépíthetjük a káposztaféléket és a hüvelyeseket is. Ha gyermekünk válogatós, próbáljuk különbözőképpen tálalni számára a zöldségeket, akár szószokba, levesekbe „rejtve” is. Ha mi is előszeretettel fogyasztjuk a zöldségeket és a gyümölcsöket nyersen, főtt, sült vagy párolt állapotban, esetleg savanyúságként, akkor gyermekünk is szívesebben fogadja majd el őket.

Akár becsempészhetünk észrevétlenül egészséges és alacsony kalóriatartalmú zöldségeket a gyerkőcök étrendjébe. A reggeli vagy tízórai szendvicsbe mindenképpen tegyünk zöldséget, de ne csak paprikában gondolkodjunk! Tehetünk bele salátalevelet vagy akár friss spenótlevelet is. Ha biztosra akarunk menni, meg is formázhatjuk a szendvicseket! Az állatokat mintázó szendvicseknek lehetetlen ellenállni! Ebédre, vacsorára készíthetünk zöldséges krémleveseket, főzelékeket is, amelyeket liszt helyett a bennük főtt zöldségek püréjével sűríthetünk. Érdemes a köreteket is kicsit átalakítani. Próbáljuk ki például, hogy a burgonyapüréhez a burgonya mellé karfiolt vagy karalábét teszünk, és úgy pürésítjük.

Ha már sült krumpli, akkor a burgonya inkább a sütőben süljön, kevés olajjal, és tegyünk mellé cékla-, zeller- vagy akár sárgarépakockákat is.