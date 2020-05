Konyhai ötletek az ajkai karanténból

A maradj otthon mozgalomban az Ajka Televízió riportere, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményvezető-helyettese, Vallerné Horváth Andrea férjével, Valler Zoltánnal izgalmas, a nézők szerint lebilincselő és szórakoztató főzőműsorba kezdtek.

A karanténból a lehető legjobbat igyekeznek kihozni. Céljuk, hogy a helyi tévénézők az otthon töltött időszakban kicsit kikapcsolódjanak, ne csak a vírusról szóló híradásokról halljanak. A jókedv, a figyelemelterelés, az, hogy valami kreatívba fogjon az ember, különösen fontos ebben a helyzetben. A házaspár életében a gasztronómiának az átlagos hétköznapokban is kiemelkedő szerepe van már hosszú évek óta.

A „konyhafőnök” Andrea férje, hiszen vendéglátós tanulmányai és a konyhaművészetben szerzett tapasztalatai mind predesztinálták arra, hogy otthon is inkább ő ragadjon főzőkanalat. A házaspárnál nem volt kérdés, hogy naponta legyen változatos házilag elkészített étel. Nagyon fontosnak tartották, hogy a gyermekeik ne menzakoszton nőjenek fel, így az optimális étrend, a minőségi alapanyagok kiválasztása, egy jól szervezett konyhai struktúra felépítése prioritás lett számukra.

Természetesen a kulináris élmények, az együtt főzés meghozták a feleség kedvét is, ő szintén otthonosan mozog a konyhában, szereti a mediterrán ízvilágot. A mostani karantén jó alkalom arra, hogy másokkal is megosszák a tapasztalataikat. Mivel rendezvényszervezőként most nincs feladata és koncertek, kiállítások hiányában riportok, anyagok is elmaradnak, szükségszerű volt, hogy a négy fal szorításában is gondoljanak a nézőkre. Fontos, hogy ne érezzék magukat egyedül az emberek.

Ahhoz, hogy mentálisan és fizikálisan is egészségesek legyünk, a pozitív életszemlélet, a mozgás és megfelelő vitamin, illetve étrend-kiegészítő mellett a változatos étrend megválasztására is gondolni kell. Nagyon sok egyszerűen és gyorsan elkészíthető étel van, azokból is mutatnak ízelítőt. Vannak, akiknek elkel a jó tanács, az új tippek, hiszen rengetegen most tanulnak főzni, praktikus ismeretekre szert tenni, hiszen sokszor a munka miatt nem jutott idejük a konyhában tevékenykedni.

– Jóleső érzés, amikor keresnek minket telefonon, vagy üzenetet hagynak a közösségi portálon, hogy mennyire tetszett nekik a műsor. Tudják hasznosítani a konyhában, kedvet kapnak egy-egy étel elkészítéséhez. Kellenek a vidám pillanatok, hogy könnyebben lehessen átvészelni ezt a megváltozott élethelyzetet. Én a legjobb forgatókönyvben bízom, ha felelősen viselkedünk továbbra is, annak ellenére, hogy vidéken a korlátozások helyébe új szabályok vannak érvényben, túl lehetünk ezen a nehéz helyzeten. De még egy ideig türelmesnek és fegyelmezettnek kell lennünk – jegyezte meg Andrea.