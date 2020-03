Konyharuhából is készíthet szájmaszkot – Mutatjuk hogyan! (videó)

A boltokban a koronavírus-járvány miatt már hetek óta hiánycikk a szájmaszk, ám egy kis kreativitással magunknak is készíthetünk egyet.

A vészhelyzetnek hála az interneten megszaporodtak a különböző DIY (Do it yourself azaz csináld magad) tippek, hogyan készíthetünk gyorsan, egyszerűen házilag szájmaszkokat. Egy Fülöp-szigeteki hölgy videóban mutatja be, miként „varázsolhatunk” át egy átlagos konyharuhát, a járványban hasznos kellékké.

Hasznos praktikákkal már zalaiak is szolgáltak, nemrég egy keszthelyi varrodában Nagy Józsefné Lili, varrónő mutatta hogyan kell kéztörlőből egyszer használatos maszkot csinálni.