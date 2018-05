Körbeevezi két lány a Balatont – a motorbalesetben lebénult Nikinek gyűjtenek

Hét-nyolc nap alatt mintegy kétszáz kilométer SUP, azaz egy speciális szörfdeszkán állva evezéssel.

Erre vállalkozott Kráz Edina és Muszik Kinga a Balatonon, akik már tavaly döntöttek arról, hogy idén körbeevezik a tavat. Nemrég kijelöltek egy jótékony célt is, portálunkról értesülve az esetről, a motorbalesetben nyaktól lebénult Foki Niki rehabilitációja mellé álltak.

-A sportteljesítmény, a SUP (Stand Up Paddle) iránti szenvedély, meg a kalandvágy, hogy az ember kipróbálja magát, válaszolta Edina és Kinga a szombat reggeli, kitűnő hangulatú készülődés közben a tihanyi kikötőben. A győri és a mosonszentmiklósi lány pénteken este indult el Alsóörsről, és azt tervezik, hogy naponta nyolc kilométert tesznek meg a tavon. Úgy mondták, örömevezést terveznek, nem a gyorsaság számít, hanem az, hogy élvezzék a mozgást, ezt a számukra különleges sportot, a Balaton szépségét, hangulatát, annak pedig külön örülnek, ha csatlakoznak hozzájuk mások is, amelyre számítanak. Gondoltak rá, hogy majd jógázni is fognak a deszkán, amihez szintén lehet csatlakozni másoknak. Amikor pedig partra érnek, felkeresnek több nevezetességet.

Útjukat különféle oldalakon élőben is lehet követni, így lehet tudni, merre járnak, hol lehet velük együtt evezni, sportolni a tavon. Edina és Kinga gondosan összeállított vízhatlan zsákot is rögzített a deszkára, amelybe többek között ruhákat, vizet, energiaszeleteket tettek, meg vízhatlan tokban telefont. Vitorlással kíséri őket távolabbról Szabó Zsolt, aki elkötelezettje a tókerülésnek, külön portált hozott létre azzal a céllal, hogy minél többen kerüljék meg valamelyik hazai tavunkat, ismerjék meg azokat, melyeket gyönyörűnek nevezett. Ahogy mondta mindegy, hogyan, vízen vagy szárazföldön, a lényeg, hogy minél többen vállalkozzanak erre! – vélekedett.

-Azt, hogy idén nyáron körbeevezzük a Balatont, már tavaly megfogalmazódott bennem, jegyezte meg a győri Kráz Edina, aki nemrég Alsóörsre költözött, hogy a Balatonnál vegyen rá mind több embert az evezésre. Hozzáfűzte, elhatározta azt is, hogy mostani útjukon egy nemes célt is képviselnek majd, amelyre felhívják az emberek figyelmét. Portálunkról értesült Foki Niki esetéről, aki két évvel ezelőtt Gyulafirátótnál motorbalesetben nyaktól lefelé lebénult, rehabilitációja külföldön lehetséges, Nikinek erre nagy szüksége lenne, de családja ezt sajnos anyagi okok miatt nem tudja vállalni. Edina és Kinga arra hívják fel az emberek figyelmét az internetes portálokon és a személyes találkozásokon is, hogy aki teheti, adománnyal segítsen a fiatal lánynak.

Edina, aki korábban logisztikusként dolgozott arról beszélt, hogy már gyermekkora óta imádja a vizet, a balatoni nyarakat rendszeresen Alsóörsön töltötte, ahová azóta is rendszeresen visszatér. Idén tavasztól pedig, hivatalosan is balatoni lett. Úgy mondta, csupán egy óra vízen evezés is képes feltölteni az embert és feledtetni a napi stresszt. -A vízen garantált a nyugalom, a természet közelsége mindenkit lelassít, saját magára koncentrálhat, fogalmazott.

Kinga, aki HR vezetőként dolgozik, már többször megjárta a francia, portugál és spanyol El Caminót, több ezer kilométert gyalogolva. A Balaton körbeevezésével pedig újabb nagy álma válik valóra.