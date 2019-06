Körbekoccintották hétvégén a Balatont

Finom balatoni borokkal koccintottak, a bátrabbak pedig meg is mártóztak a Balatonban, így nyitották meg a nyári szezont, amit a Balatoni Kör és a Balatoni Szövetség szervezett meg a hétvégén. Pezsgett az élet a parton, sok vendég vett részt a programokon.

Kitűnő hangulatban, ragyogó nyári időben nyitották meg immár negyedik alkalommal közösen a szervezők a nyári szezont a Balatonnál, és kezdeményezésükhöz nagyon sokan kapcsolódtak. Így mások mellett strandok, turisztikai szervezetek, kulturális intézmények kínáltak változatos programokat, amelyek iránt nagyon sokan érdeklődtek, elsősorban hazai vendégek. Családok, baráti társaságok ültek le egy-egy vendéglő teraszán, úgy gyönyörködtek a Balatonban, miközben koccintottak egyet a kitűnő balatoni borokból. A strandokra még ingyen be lehetett sétálni, a nyitást a pünkösdi hétvégére tervezik.

Fövenyesen, a Kalóz strandbüfé tulajdonosai, Nagy-Golyán Nikoletta férjével, Nagy Attilával együtt arra is ügyelt, hogy a borhoz illő étel is kerüljön a vendégek asztalára. Többen a sport jegyében ünnepelték a nyári szezonnyitót, Kráz Edina, aki tavaly Tihanyi indulással, SUP deszkán körbeevezte a Balatont, a hétvégén győri barátaival érkezett az alsóörsi Pelso Campingbe. Onnan egy finom lángosért eveztek át egy távolabbi strandra, és ők este koccintottak egyet – ahogy mondták – a kitűnő hangulatra, a gyönyörű környezetre, illetve a Balatonra. A tóban csak kevesen mártóztak meg.

Balatonfüreden sem maradtak ki a helyiek és a vendégek a körbekoccintásból, a Balatoni Borok minapi díjátadója után megkóstolták a kitűnő nedűket. A városban színes kulturális programokat, tárlatvezetéseket is kínáltak az érdeklődőknek, akik a Vaszary Galériánál a Balatont is megfesthették. Akaliban, a Fék Étteremnél előtt balatonfüredi néptáncosok táncolták ki a májusfát, majd Tóth Béla tulajdonos és csapata gondoskodott a tökéletes koccintásról, étel és ital összhangjáról, a balatoni bor népszerűsítéséről.

– A szezonnyitót, a pünkösd előtti hétvégét az összetartozás napjának is nevezzük – mondta Kardos Gábor, az egyik ötletgazda. Arról is beszélt, hogy az idegenforgalmi szezon előrehozása, illetve a négy évszakos Balaton a legfőbb céljuk, mert a július-­augusztus túlzsúfolt. – A Balaton napjának üzenete az összetartozás erősítése is, mert számos feladatot, gondot csak együttműködéssel lehet megoldani – fogalmazott Kardos Gábor, aki szerint a régiós összefogások sikerét jelzi a Balatoni Kör működése, amely azt bizonyítja, együtt sokkal többre lehet menni.