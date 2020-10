Koronavírus a nagyvilágban: Helyzetjelentés Németországból

Tavasszal egy sorozatban számoltunk be arról, hogy külföldön élő, de Veszprém megyéből származó honfitársaink mit láttak, hogyan élték meg a koronavírus okozta korlátozásokat. Most ismét megkértük őket, hogy meséljék el mit tapasztalnak a második hullám kezelésével kapcsolatban.

Szattlmayer Katalin Berlinben él a családjával, innen írta meg tapasztalatai:

– A maszk viselése kötelező az üzletekben és a zárt helységekben, valamint fontos a távolságtartás. A tömegközlekedési eszközökön is kötelező a maszk, valamint most be akarják vezetni, hogy a nyílt területen is kötelező legyen a maszk viselése. Bárok, éttermek és a szórakozó helyek 23 órai nyitva tartassál üzemeltetnek.

– Napközben például ha bemegyünk egy gyors étterembe le kell adni a a személyes adatokat és telefonszámot. Az első hullámhoz képest több embert látni az utcákon, megfontoltabbnak a vírussal szemben. Persze most is vannak akik könnyedén veszik, de az emberek nagy része próbál az előírásnak megfelelően védekezni. Annyit mondhatok, hogy már nincs az a láz mint az első hullámnál volt, az emberek sem vásárolnak karton szám, és a wc papírok sem fogynak el.

A helyzetre való tekintettel nem utaztunk haza, és ameddig ilyen komplikált lesz a hazautazás nem is szeretnénk, ha nem muszáj!

Kis Klaudia egy Stuttgarttól hetven kilométerre lévő kis faluban él, szeptembertől kezdett el óvónőként dolgozni:

– Majdnem napi szinten lesznek új és új rizikó területek, városok, falvak. A miénk is annak lett nyilvánítva. Privát partik csak 25 főig tarthatóak, szigorítják az alkohol eladást és fogyasztást is. A maszk viselete kötelező tömegközlekedésen, boltokban, étteremben, minden helyen ahol nem lehet a 1,5 méter távolságot betartani. Oviban tilos énekelni, nem lesz fáklyás felvonulás St. Martin ünnepén, nincs torna, nem lesz farsang, valószínű Mikulás se érkezik. Nehéz, a gyerekekkel is, hiszen ők szabad lelkek, énekelnek is, játszanak közösen és mi nem tiltjuk meg nekik.

– Vannak emberek, akik félnek, vannak, akik komolyan veszik, de úgy látom, nagyon sok a hőbörgő, akinek csak akkor is igaza van és mindent jobban tud. Én az elővigyázatos kategóriába sorolnám magam, próbálok odafigyelni mindenre, amire csak lehet: kézfertőtlenítes, maszk használat, rendszeres kézmosás, szellőztetés.

– Sajnos nem jártam az elmúlt hónapokban Magyarországon, akármennyire fájt is. A párommal itt nyaraltunk a Bodeni-tónál, voltunk az Európa Parkban is és nagyon jó volt. Persze a parkban szigorú szabályok és korlátozott számban emberek, előre kell online jegyet rendelni, de nem volt akkora tömeg, nem kellett órákat várni a hullámvasútra. Csoda nap volt.

