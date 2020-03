Koronavírus a nagyvilágban VI. rész: Helyzetjelentés Mexikóból

Mexikóban élő olvasónk is írt, milyen a helyzet, mit tapasztalnak kint a koronavírus járvány okozta helyzetben.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

Rimay Dalma 2016-ban költözött ki Balatonfüredről Mexikóba, Playa del Carmenbe:

Nálunk még elég kezdetlegesek az óvintézkedések és a korlátozások a vírus miatt. Az iskolák már bezártak, hétfőtől a turisták által látogatott romvárosok úgy szintén és a mozikat, koncerteket is korlátozzák. Egy-két hotel ideiglenesen bezárt, vannak olyan éttermek, amik ugyanígy tettek. Bár Mexikó ezen részén a legtöbb étteremben a bejáratnál amúgy is van kézfertőtlenítő, most ez már szó szerint minden étteremben és kávézóban megtalálható. Egyre jobban az ételkiszállításra kezdenek koncentrálni a szolgáltatók, van ahol előre lehet fizetni kártyával és a futárral sem kell érintkezni.

A helyiek többsége még nem pánikol. A boltok továbbra is fel vannak töltve, de kézfertőtlenítőt, maszkot és kesztyűt maximum az interneten lehet rendelni. Wc-papír felvásárlás nincs, inkább az itteni alapvető élelmiszerek – rizs, bab, tészta – raktározása észrevehető.

A legtöbben még nem veszik komolyan a vírust, azt hangoztatják, hogy Mexikóban nem lesz probléma. Az elnök, Andrés Manuel López Obrador, arra buzdítja a népet, hogy nyugodtan járjanak el dolgozni, éttermekbe, az élet folytatódik így is tovább. Bár azért már van olyan állam, ahol megkérték az embereket, hogy vonuljanak önkéntes karanténba.

A repülőterek tele vannak Mexikóban ragadt turistákkal, egy-két légitársaság még indít Európába járatokat, de hatalmas a káosz. A határ továbbra sincs lezárva, így a más latin – amerikai országban rekedt turisták is Mexikón keresztül próbálnak haza jutni.

Én is a turizmusban dolgozom, mint ahogy a helyiek többsége itt Playa del Carmenben, így munkám jelenleg nekem sincs. A hotelek, egyes éttermek kezdenek bezárni, így egyre többen lesznek munkanélküliek, az ország gazdaságának fenntartására pedig továbbra sincs terv.

A város, az egész Maja Riviéra nagyon nemzetközi, de egyelőre úgy tűnik, hogy csak mi külföldiek próbálunk otthon maradni. A helyiek maszk nélkül továbbra is nyugodtan élik az életüket, strandolnak, sétálgatnak, vásárolgatnak.

A mexikói emberek vidámak és pozitívak, valószínűleg ezért sem próbálnak tudomást venni a kialakult helyzetről. Egyelőre tesztek sem nagyon készülnek, a hivatalos adatok szerint most több, mint 350 fertőzött van az országban. Ha valaki magán úton szeretne tetszet csináltatni – a legtöbb embert általában visszautasítják – annak az ára olyan 100.000 forint körül mozog.

Az egészségügyi ellátás színvonala elmaradott Európához képest, ezért is próbálunk legalább mi külföldiek tudomást venni a helyzetről és otthon maradni!