Kihalt városok, üres tengerpart: Helyzetjelentés New Yorkból és Kaliforniából

Továbbra is siralmas a helyzet New Yorkban, az egyik idősek otthonában szemeteszsákot húznak magukra a gondozók védőfelszerelés híján. Kaliforniában ezer dollár, de súlyosabb esetben hat hónapos börtön vár arra, aki megszegi a kijárási korlátozásokat.

A veszprémi Majer Barbara három éve él New Yorkban. Halmozottan fogyatékos gyerekekkel foglalkozik egy magániskolában konduktorként. Férje tősgyökeres New York-i.

Barbara, aki március közepe óta otthonról dolgozik, online segíti a sérült gyerekek oktatását.

– Itt is korlátozott kijárási tilalom van érvényben, de azt nem mondanám, hogy elnéptelenedtek a világváros utcái. Mivel beköszöntött a tavasz, elég sok ember sportolásra hivatkozva kijár a szabadba egy kicsit mozogni.

Barbaráék viszont egyáltalán nem veszik ilyen könnyelműen a korlátozásokat, hetente egyszer járnak boltba, és ha valamire szükségük van, igyekeznek az interneten keresztül beszerezni.

– Bevallom, egy kissé paranoiás lettem, nagyon sokat takarítok, fertőtlenítek. Bármit vásárolunk, vagy hoznak a futárok, áttörlöm fertőtlenítőkendővel, a csomagolást pedig azonnal eltávolítjuk és kidobom – mesélte, de megnyugtattam, az óvintézkedései egyáltalán nem tűnnek túlzónak.

– Egyre több barátunkról, ismerősünkről derül ki, hogy pozitív lett a tesztje. Sajnos a munkába járók miatt még mindig rendkívül túlzsúfoltak a tömegközlekedési eszközök, és mivel itt úton-útfélen arról szólnak a hírek, hogy azok is fertőznek, akiknek nincsenek tüneteik, ezért potenciálisan nagyon sok ember kaphatja el észrevétlenül a vírust, és a statisztikák szerint el is kapja – hangsúlyozta és azt is megjegyezte, New York egy tizenegymilliós nagyváros, a világgazdaságban különösen fontos szerepet tölt be, és egyáltalán nem csoda, ha egyik napról a másikra nem sikerült lezárni a metropoliszt.

Kitért rá, nagyon sok védőfelszerelésre lenne szükség, s bár a kórházak ellátottak, sok más intézménynek kevesebb felszerelés jut. Egyik barátnője egy idősek otthonában dolgozik, ahol szintén felütötte fejét a vírus, de nincs védőruha, ezért egy nagy méretű szemeteszsákot húzott magára. A háziorvosokat például csak online lehet elérni, akik videóchaten keresztül adnak tanácsokat, vagy elektronikus levélben küldik el a recepteket a betegek részére.

A kaliforniai Oceanside-on él Janotka Vivien és férje. Előbbi agresszív kutyák rehabilitálásával foglalkozik, kutyakiképzőként dolgozott a járvány kitöréséig. Azóta azonban érthetően elfogytak a kuncsaftok, a gazdik most nem keresik Vivient. A férje informatikus, ő home office-ban végzi a munkáját továbbra is.

– San Diego megye elég gyorsan reagált a helyzetre, így itt most nem olyan vészes a helyzet, mint más államokban. A mindig nyüzsgő óceánpart mostanra kiürült, lezárták a sétányokat, a játszótereket, a strandokat, a túraútvonalakat, töröltek minden nagyobb eseményt, koncertet, maratoni futást. Bezártak az éttermek, a bárok, ahonnan csak elvitelre lehet három hete rendelni. Aki a rendeleteket megszegi, az ezerdolláros, súlyos esetben hat hónapos büntetésre számíthat – sorolta Vivi­en. Azt is elmesélte, a minap egyik barátjuk szörfözött, s amikor jött ki a partra, ott már egy rendőr várta a büntetéssel.

– Pár napja mindenkit arra kértek, maszkban és kesztyűben menjen vásárolni. A bevásárlókocsikat minden vevő után lefertőtlenítik, így adják tovább a következő vásárlónak. Az üzletekben minden eladó maszkot, kesztyűt visel. Sok boltban limitálják, egyszerre hányan lehetnek bent az üzlethelyiségben. A pénztárnál ragasztott csíkkal jelzik, hogy milyen távolságot kell tartani. Viszont minden bolt ki van fosztva, a polcok többsége üres – tudtuk meg.

Vivien is azt mondta, hetente egyszer jár vásárolni, de amit lát, az rendkívül biztató. Az emberek fegyelmezettek, tartják a távolságot és türelmesek egymással. Az autópályák, közutak forgalma drasztikusan lecsökkent, bár az elmúlt két hétben szuper volt az időjárás, ezért nagyon sokan mentek ki a partra. Az utcán sétálók viszont nagy ívben elkerülik egymást, és nem látni padokon ücsörgő párokat, családokat sem.