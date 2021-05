Közel sem mindennapi ennek a barber shopnak a belső kialakítása

Amikor egy barber shop kerül szóba, sokan egy fodrászatra asszociálnak. Egy fodrászatról pedig fehér falak, köpenyek, kissé régi vagy fülledt levegő és illatok, szagok (különösen hajszag) juthat eszünkbe. Nem is beszélve a semleges, praktikus, de nem túl esztétikus tucatszámra gyártott bútorokról és az egyediség különösebb hiányáról. Szerencsénkre ez nem mindenhol van így, különösen nem az újhullámos, kreatív, alternatív helyekről. Talán a legismertebb ezek közül a „gengszter” barber shop az Erzsébet körúton, Budapesten.

Mi ebben olyan különleges?

Mondhatjuk, hogy maga a barber shop szókapcsolat is kiemel egy helyet a többi közül ma Magyarországon, de még emellett sem véletlen, hogy sikerült kitűnni a tömegből ennek a barber shopnak. Az exkluzív férfi fodrász és borbély szalonok az utóbbi években jelentek meg és váltak népszerűvé, azonban az utóbbi több mint egy év és a külföldi vendégek egyik napról a másikra való eltűnése próbára tett mindenkit ebben a szegmensben is. De szerencsére voltak, akik túléltek. Többek között a G-cutz (magyarul kb. gengszter frizurák) barber shop is ilyen, amely egy kicsit olyan, mint egy LARP (live action role-playing / élő szerepjáték) vagy egy dimenziókapu, olyannyira mást találunk odabent, mint kint (vagy éppen egy másik fodrászatban vagy barber shopban).

Mi van odabent!?

Ebben a barber shopban hét „gengszter borbély” dolgozik, mindnyájan valamelyest másban emelkednek ki igazán, így érdemelték ki állandó jelzőiket is:

– a bizalmas,

– a vendéglátó,

– a sokatmondó,

– az igényes,

– a csendes profi,

– a maximalista és persze

– a góré.

A srácok egy igazán férfias közeget hoztak létre, és a hajvágáson kívül ha nem is pisztolyokkal és dobtáras gépkarabélyokkal, de finom Jim Beam Buorbon whisky-t (akár mézes és almás ízben is) vagy ha autóval érkezünk, alkoholmentes colát, teát, ásványvizet és üdítőt is találunk a hőtőben.

Viszlát sablonos fodrász-üzletek és munkák!

Mindezeken (és a szakértelmen) kívül a hely szelleme, belső megoldásai, bútorai azok, amelyek felejthetetlenné teszik az itt öltött időt. Választhatunk itt rövid férfi hajvágást, de ne számítsunk a szokásos egyhosszas gépi hajvágásra, itt ennél a szolgáltatásnál is a legprofibb megoldásokat kapjuk. A közepes hajvágásnál is magas minőségre számíthatunk, itt még arra is figyelnek, hogy a forgók környékén hogyan lesz levágva a haj, így kevésbé „aludhatjuk el” a hajunkat. Ezek mellett hosszabb hajjal is betérhetünk ide, természetesen ezt is a legjobban tudják kezelni.

A hajvágások mellett sor kerülhet szakálligazításra, szakállvágásra és -festésre is.

Csak barber shop?

Amellett, hogy az arcszőrzetünket és hajunkat minőségi munkával olyanná varázsolják, amilyenre mi szeretnénk, a Gcutz barber shopban a rohanó világból is kiléphetünk és fellélegezhetünk. Így egy rutin (vagy épp legyünk-már-túl-rajta) program helyett egy pihentető, kellemes élményt kapunk.