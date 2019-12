Közösen énekeltek az evangélikus templomban

A veszprémi evangélikus gyülekezet és a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület (VeMaFi) idén tizedik alkalommal szervezte meg az adventi éneklést a templomban.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

A gyülekezetnek régóta van kapcsolata a finn testvérváros, Rovaniemi evangélikus gyülekezetével, így örömmel fogadta a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület kezdeményezését, hogy a finnek szokását követve közösen készítsék lelküket karácsonyra, az Úr eljövetelére, együtt énekeljék az adventi és a karácsonyi énekeket. Finnországban sokéves hagyomány, hogy a Kauneimmat joululaulut programon advent idején az evangélikus templomban elhangzanak a legszebb, legnépszerűbb, legkedvesebb karácsonyi dalok.

Veszprémben 2009-ben vált hagyományossá a VeMaFi és a gyülekezet által szervezett program. Ezúttal is elhangzottak az ismert adventi és karácsonyi énekek, például a Jöjj, népek Megváltója, a Menny­ből az angyal, a Fel útra, ti hívek, a Pásztorok, pásztorok, a Hadd zengjen énekszó, a Krisztus Urunknak áldott születésén és a Csendes éj címűek. Ahogyan az elmúlt években a közös éneklésen, úgy idén is megszólalt néhány dal egy-egy versszaka finnül, például a Jöjj, népek Megváltója: „Jeesus Kristus meille nyt neitseestä on syntynyt.”

Az éneklőket Isó Zoltán evangélikus lelkész és Szobosz­lai András, a VeMaFi elnöke köszöntötte. Mindketten elmondták, hogy az adventi éneklés hagyományát őrzik, és a jövőben is éltetik tovább.

A program kezdetén az Opus Énekegyüttes adott elő négy darabot Kővári Péter vezényletével. A dalokat ő szólaltatta meg, kísérte orgonán. A résztvevők lelkesen, szívből énekelték az ünnepi dalokat, lélekben készülve a karácsonyra.