Különleges élményt nyújt az agárdi madárles

A nyári vakáció beköszöntével egyre több látogatót vonz az ország harmadik legnagyobb tava, amelynek látnivalói közé tartozik a Madárvárta.

A székesfehérvári tudós tanár és ismert természetvédő, Radetzky Jenő (1909–1991) nevéhez fűződik az agárdi Madárvárta létrejötte, amely 1965-ben vette fel Chernel István ornitológus nevét. A megfigyelőállomás nyitása óta sok ezer diáknak, fiatalnak adott nagy élményt a tó madárvilágának megismertetésével.

Népszerűek a nyári táborok, amelyek programját vízitúrák, éjszakai vadlesek gazdagítják. Fontos tudni róla azt is, hogy a természetismereti nevelés/oktatás mellett ma is kutatóbázisként működik.

A Madárvárta jelentős szerepet tölt be a Velencei-tó idegenforgalmában mint látogatóközpont. Az előtte elvezető bicikliút jó megközelítési lehetőséget biztosít. A náddal övezett kis öbölben található, környezetébe illeszkedő nádfedeles épület kilátójáról gazdag madárvilág élete figyelhető meg a különböző napszakokban.

Közülük is említésre méltók az olyan védett madarak, mint a nagy kócsagok és kanalasgémek, de él itt búbos vöcsök, kis vöcsök és nyári lúd is.