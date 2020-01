Különleges fogással indult az új év Badacsonynál

Nagyszerű hírrel indult az új év a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. számára. A társaság a honlapján számolt be arról, hogy egyik horgásztársuk, az ajkai Hermann Tamás a badacsonyi mólón egy gyönyörű mintázatú balatoni menyhalat fogott január 9-én hajnalban.

A fogás azért számít különlegesnek, mert azt jelentheti, hogy lesz eredménye a titokzatos halfaj visszahonosításának. A menyhal a Balatonban őshonos, természetes úton, feltehetően a Duna felől jutott el a tóba. Herman Ottó a XIX. század végén említi előfordulását „tarka meny” néven.

Számos egyéb utalás mellett az idősebb horgászok visszaemlékezéseiből is tudott, hogy még az 1960-as évek elején is gyakran fogtak belőle a balatoni mólók kövezései mentén. Állományát az 1965-ös nagy halpusztulás végletesen meg­gyengítette, majd az angolna tömeges telepítése okozta az eltűnését, mivel az életterük nagyon hasonló. Mára az angolna olyannyira megritkult a tóban, hogy bízhatunk a menyhal túlélésében – olvasható a balatonihal.hu-n.

A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. menyhal-újrahonosító programja 2015 júniusában indult el Tihanyban, ahol Tósoki Imre, a település polgármestere és Szári Zsolt, a társaság vezérigazgatója öntötte az első kosárnyi kétnyaras példányt a tóba. 2017-ig összesen 650 kétnyaras, 2550 egynyaras, hétezer előnevelt és 40 ezer zsenge ivadék menyhal került a Balatonba.

Ezek a telepítések a gödöllői Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékével való együttműködés keretében valósultak meg, és a projektet a Földművelésügyi Minisztérium két éven át támogatta. 2018-ban sajnos nem sikerült a hazai termelőknek szaporítani, 2019-ben viszont sikerrel jártak, így újabb ötezer egynyaras példány kerülhetett a Balatonba, és a telepítéseket folytatják a jövőben is.

A Balatoni Horgászrend tiltja a fajta elvitelét, amíg a menyhal állománya meg nem erősödik. – Egy olyan halfajról van szó, amely gyakorlatilag a 60-as években kipusztult a Balatonból. Az év nagy részében rejtőzködő életmódot folytató menyhal télen aktív, mert ilyenkor van egy szaporodási vándorlása, és többet is táplálkozik. A hideg vizeket kedveli, igazán nagyméretűre Észak-Európában nő meg.

A téli időszakban a Balatonon kevés a fogási esély, ezért, ha újra tudnánk honosítani a menyhalat, akkor ez egy jó kínálat lenne télen is a horgászok részére, mert nagyon jó ízű hal, és horgászélménynek is jó a fogása – mondta el kérdésünkre Nagy Gábor horgászati ágazatvezető, aki kiemelte azt is, hogy a most kifogott hal már három-négy éve a Balatonban lehet, túlélte a meleg nyarakat és láthatóan jó kondícióban van, növekedett, gyarapodott a tóban, tehát jól érzi itt magát, és ez nagyszerű hír, mivel a világon még sehol nem csináltak ilyet, hogy menyhalat újrahonosítsanak egy tóban, vagy akár egy folyóban is, ezért nincs rá tapasztalat.

A visszatelepítési program elindulása óta a mostani a negyedik híradás, amely balatoni menyhalfogásról szól. A most kifogott, 44 centiméteres és 0,91 kilogrammos, gyönyörű mintájú példány a gyors fotózást és mérést követően egészségesen úszhatott vissza élőhelyére.

Hermann Tamás, a szerencsés horgász úgy érezte, hogy örömében „mennybe vitte a menyhal”, mivel életében először fogott ilyet. A Balatoni Halgazdálkodási Zrt. kéri a horgászokat, hogy amennyiben menyhalat fognak, azt kíméletesen szabadítsák meg a horogtól (mélyre nyelés esetén vágják el a zsinórt a szájnyílás előtt), és eresszék szabadon.