Különleges hajnali séta a Tihanyi Bencés Apátságnál

A hajnal fényei címmel rendezett sétán vettünk részt a Tihanyi Apátságnál, amit Barkó Gábor Ágoston O. S. B., a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum igazgatója vezetett. A sétán bepillantást nyerhettünk a tihanyi bencés szerzetesek legzártabb tereibe, az 1000 éves közösség mindennapjaiba, és élvezhettük a szerzetesi gasztronómia legjavát is.

Az atyák Balatonra néző fűszerkertjéből bámultuk az apátságot beragyogó, első hajnali napsugarakat. Amikor a Balaton vizén tükröződő fények már arany színben játszottak és Tihany ébredezni kezdett, folytattuk utunkat a tömjén illatával belengett királyi kriptába, az altemplomba.

Miközben a felkelő Nap fénye már beragyogta I. András király sírját, meghallgattuk a bencés diákok gregorián énekét, és az I. András korában itt is énekelt, ószláv nyelvű liturgikus énekeket. Az altemplomból felsétáltunk a barokk templomba, ahol a hajnali csendben közelebb kerülhettünk saját magunkhoz is, mielőtt megkezdődne a nappali nyüzsgés. A séta végén a szerzetesek kinyitották az Apátsági Rege Cukrászdát, ahol a zavartalanul élvezhettük a balatoni panorámát, és a szerzetesi gasztronómia legjavát, beleértve az apátság által elkészített italokat is.