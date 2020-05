Különleges madarak kertje: több mint kétszáz háztáji és egzotikus egyedből áll a csóti állomány

Tyúkok, ludak, kacsák, récék, galambok, fácánok, papagájok, sőt egy Jack névre hallgató emu is megtalálható a környezettudatos és madárszeretetéről híres Szabó Patrikék kertjében. A tartás mellett a vadon élő fajokért is sokat tesz a család.

Szabó Patrik szinte születése óta a madarak bűvöletében él. A tizennyolc esztendős csóti fiú szüleitől örökölte a tollas jószágok iránti szeretetét, a velük való törődést, foglalkozást mint hobbit. Régen sok papagájuk volt, aztán az évek során fokozatosan átalakult, bővült ez a szabadidős állattartás, és családi házuk kertjében mára a vízi szárnyasoktól kezdve a fácánokon és dísztyúkokon át egyéb egzotikus példányokig összesen több mint kétszáz madárról, negyven különböző fajból és fajtából származó egyedről gondoskodnak.

A szépen kialakított és mindenütt informatívan kitáblázott röpdékből álló hátsó udvaron – ahol még a kerti szobrok zöme is tollas állatot ábrázol – Patrik szívélyesen vezetett körbe, s mutatta meg madarait. A gyűjteménybe tartoznak különféle fajta tyúkok (australorp, itáliai, amrock, Plymouth Rock, hamburgi, ördög-, gyöngy-, ezüst brakel, vorwerki, brahma), ludak (házi, kínai bütykös, kanadai, nílusi), kacsák (magyar, silver vad-, kajugai), fácánok (vad-, sárga és piros arany-, ezüst-, Elliot-, gyémánt-), galambok (birminghami pergő-, posta-, páva-, magyar fodros, magyar óriás és amerikai óriás postagalamb), illetve récék (mandarin-, karolinai, smaragd-). A kertben él továbbá pulyka, gazdasági fürj, kacagó gerle, kanári, fekete hattyú, hullámos papagáj, indiai kék páva, valamint egy Jack névre keresztelt emu is.

– A madarak tenyésztésével foglalkozom, és az ebből befolyt összeget visszaforgatom drágább kategóriájú madarakra, ezáltal egyre színesítem, bővítem a fajok és fajták számát. Tényeszetekből, különböző közösségi oldalakon fellelhető hirdetésekből gyarapítom az állományt, a neten is fejlesztve tudásomat. A madarak beszerzésekor a család együtt, lelkesen indul útnak, bármilyen messzire is kell menni. A közösségi oldalon különböző csoportok léteznek fajokra vonatkozóan, ahova be lehet lépni. Ezáltal az ország több pontján vannak hasonló érdeklődésű ismerőseim, akiktől nemcsak a madarakat, hanem tapasztalatot is szerzek. Már visszatérő vásárlóim is vannak, a szaporulatot értékesítem. Ezúton is köszönöm szüleimnek a támogatást, segítséget, biztatást a terveim megvalósításához. Nagy álmom, hogy a későbbiekben egy látogatható madárparkot hozzak létre – meséli az ambiciózus fiatal.

Ez egyébként részben már megvalósul(t), ugyanis a pápai Petőfi Sándor Gimnáziumban tanuló tizenegyedikes Patrik osztálytársain túl időnként környékbeli iskolás és óvodás csoportok látogatják előszeretettel a madárkertet, vidáman múlatva az időt a barátságos, búgó és csivitelő szárnyasok társaságában.

Tartásuk, mint mondta, napi szintű feladat, és takarmányozásból, keltetésből, valamint az ólak, röpdék, neveldék, itatók, tavak, valamint a verebeknek létrehozott „lakótelep” heti-kétheti takarításából áll. Szülei sokat segítenek – édesapja az ólak, röpdék építésében, édesanyja a madarak etetésében –, de nagyrészt Patrik végzi a teendőket. A madarak szelídségükkel, szaporodásukkal, szépségükkel hálálják meg a gondoskodást. Érdekességként megosztotta, előfordul, hogy hajba kapnak egymással a szomszédos kalitkák lakói, ilyenkor egymástól messzebb költöztetik őket. Sőt arra is volt már példa, hogy megszökött egy példány, de vissza is jött.

– Kedvencem nincs, minden madarat szeretek. Beszereznék még díszfácánokat, ludakat, récéket egyaránt. A jövőm egyelőre tervezés alatt van, de mindenképp a madarakkal szeretnék foglalkozni. A biológia az általános iskola óta a kedvenc tantárgyam. Több versenyen is részt vettem, melyek közül meghatározó volt hetedikes koromban Szegeden az országos Tudásbajnokságon elért ötödik helyezésem, illetve a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny megyei negyedik helye. Szívesen fotózom is a madarakat. Az országos Fajbook – a környezetünkben élő állatokat megismerő versenyen 2019 októberében harmadik helyezést értem el fényképeimmel. Több kiállításom volt már a gimnáziumomban, illetve jelenleg is látható tárlatom a csóti faluházban – jegyezte meg.

Az állományból csak Jack, a hároméves emu rendelkezik névvel. Az emuról tudni kell, hogy kisorolták a veszélyes állatok kategóriájából (ez sokáig nehezítette a tenyésztését), 150-190 centiméteres magasságával és 30-60 kilogrammos súlyával a világ második legnagyobb madara, jó ellátással akár ötven évig is élhet, jellegzetes hangja a párzási időszakban a tojó messzire elhangzó „dobolása”, a kakas pedig röfögni tud. Nem csoda, hogy disznóra gyanakodtam, amint a sok kakasszó, fütty és csiripelés közt ki-kihallottam egy röfögést, mielőtt megpillantottam és megsimogathattam volna Jacket.

Azt gondolhatná az ember, hogy egy ilyen háznál minden nap kerül tojás az asztalra. Patrik azonban inkább kelteti azokat, s csak ha tele vannak a keltetők, akkor fogyasztják el a díszbaromfik (merthogy háztájit nem tartanak) szintén ehető tojásait.

– A tartás mellett fontos szempont számomra a madarak védelme is. Ezért helyeztünk ki a kertben több odút: a veréblakótelepet, mesterséges fecskefészkeket, két D típusú odút búbos bankáknak, valamint egy odút denevéreknek – bár ebbe is madár fészkelt – tette hozzá nevetve.

– Az odúk többségét saját kezűleg készítettük el, kisebb részét készen vettük. A Magyar Madártani Egyesület Madárbarát kert-programjában kiérdemeltem egy fémtáblát, mert az odúk, etetők, itatók meglétén túl a kert növényzete is alkalmas a madarak fészkelésére, élelemszerzésére. Úgyhogy sok madár, például sárgarigó, zöld küllő, erdei fülesbagoly vendégeskedik is a kertünkben. A rovarirtó szerek mellőzésére biztatnék mindenkit, helyette inkább biorovarirtót, vagyis fecskéket csalogassunk a kertünkbe, ezzel is segítve újbóli elszaporodásukat – zárta környezettudatos tanáccsal a madárdalos bejárást Patrik.