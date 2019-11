KultPULT – Ugrás a negyedikről

Felfedezni jó. Ha ehhez társul a holtig való tanulás igénye, szeretete, képessége, még jobb.

A jelenben művészeket keresgélni klassz, a jövőben kutakodni ugyanezen témakörben vagány, de az is lehet reveláció, ha a múltból, abból a púposra tömött régi csővázas hátizsákból, amiről azt gondoltuk, hogy már elég jól ismerjük, na, onnan penderül elénk, mondjuk, egy énekes, akiről és akitől egy hangot nem hallottunk ezelőtt. És még be is jön a tetejébe, de nagyon. Forrás megjelölése következik, mert az hiperkorrekt, és még ott a köszönet kinyilvánításának lehetősége is. Szóval, amit a következőkről immár tudok, azt a Recorder elnevezésű médiafelületről (print is van, de ez most a netes) tudom és a szerzőtől, Soós Tamástól. Aki azt írta nemrég, hogy 75 éves lenne a világ legjobb dalszerzője.

Itt gyorsan átfutnak az agyban különféle nevek és dátumok, mert ez azért elég sommás megállapítás, és biztos tudnom is kéne, hogy ki az, de nem ugrik be semmi. Amikor aztán az első mondatból kiderül, még mindig nem vagyok beljebb. Mert úgy hívták, Townes Van Zandt. Nos, valaki? Na ugye. Pedig éppen ötven éve adta ki két albumát is, tehát lett volna időnk bekapcsolódni az életműbe, vagy legalábbis felzárkózni. Hogy nem így történt, mégsem egyértelműen a mi hibánk. Holott Steve Earle gitáros-énekes, aki azért mégiscsak betakarított három Grammy-díjat, még idejében megmondta a frankót:

Townes Van Zandt a legjobb dalszerző az egész világon, és ezt akkor is ki merem jelenteni, ha épp Bob Dylan dohányzóasztalán taposok a cowboycsizmámmal.”

Az sem mentség persze, hogy a country-folk szcénán kívül rekedteket Steve Earle neve sem hozza lázba. Ez normális és veszélytelen. Attól is gondolhatja még magát zenerajongónak valaki, ha nem mozog otthonosan az elektronikusok vagy a halálmetalisták világában. A világ már nem alkalmas a totális befogadásra. És az van ráadásul, hogy Van Zandt mindent megtett azért, hogy ne legyen világ­sztár, mint Johnny Cash, vagy éppen irodalmi Nobel-díjas, mint Dylan. Megmaradt annak, amire predesztináltatott, szubkulturális kultfigurának, aki közvetve vagy közvetlenül komoly hatást gyakorolt Leonard Cohenre, Nick Cave­-re, de még a Nirvanára is.

Kizárólag a dalszerzés érdekelte, önmaga menedzselésétől irtózott, mint a gyújtogató a vizes szalmától, hogy egy folkos hasonlattal éljünk. Viszont ivott, mint a kefekötő, beszedett mindent, amit csak a vegyészek feltaláltak, naiv volt és idealista, melankolikus és romantikus, csavargó és hős­szerelmes, depressziós és nonkonformista.

A klasszikus költőkép megtestesítője, akitől a társadalom el is várja, hogy vinnyogva haljon éhen egy padlásszobában. Balladái tiszták voltak, akár idealizált nőalakjai, ezért aztán még a helyi rádiók sem játszották, csak akkor, ha az anyukája rájuk dörrent telefonon. Közben meg elment a falig, néha azon is túl. Egyszer ugyan három hónapon át józan volt, viszont elkártyázta az aranyfogát, orosz rulettet játszott és kibillentette magát egy negyedik emeleti ablakból, hogy megtapasztalja, milyen is a szabadesés.

A leszálló ágat máshonnan is jól ismerhette. Mániás depresszió­ját a hatvanas években inzulinos sokkterápiával ,,kezelték”, aminek köszönhetően elvesztette gyerekkori emlékeit. Ilyen lett volna Van Gogh és Modigliani, ha eldugják az ecsetjeiket és gitárt nyomnak a kezükbe. Ezt gondolom legalábbis most, lemezei hallgatása közben, a felfedezés örömével és szomorúságával egyszerre és egyaránt.