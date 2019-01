Kuti Gáspár találmánya mindenkinek segítséget jelenthet képességei fejlesztéséhez

A fiatal badacsonyörsi gyógypedagógus, Kuti Gáspár nevéhez fűződnek a Takuga képességfejlesztő játékok, amelyek nem csupán a fiataloknak, de még a felnőtteknek is hasznos időtöltést nyújthatnak. Tanulási és szórakozási lehetőségeket biztosítanak a tapintható betűk, számok, formák.

Gáspár azt mondja, iskolás korában az alsó tagozatban nehezen ment neki is az olvasás, miközben egyébként jó tanuló volt. – Egy általános iskolás diák számára kikerülhetetlen, hogy olvasson, azonban egyre több gyerek teljesít nehezebben ezen a területen

– állítja Gáspár, aki gyógypedagógusként dolgozik Tapolcán és környékén.

Fejlesztőeszköze „elődjének” használata során kis textilzsákba kell tenni apró tárgyakat, hogy a gyermek tapintás során találja ki, hogy mi van a zsákban. – Egy nyaklánc, kisautó felismerése a negyedikes diáknak túl könnyű feladat, miközben a fogselymet az óvodás nem találja ki. Koruknak megfelelően kell megválasztani a tárgyakat, de kérhetem tőlük egy tárgy szóbeli jellemzését is. Tudtam, hogy ezt a szisztémát jól fel lehet használni a fejlesztésben, de egy idő után már csak azért kérték a gyerekek a játékot, hogy az időt húzzák. A játék mindig nagyobb tetszést váltott ki a fejlesztőórákon, mint a könyvből történő tanulás. Úgy gondoltam, hogy a gyerekeknek betűket kellene inkább tapogatniuk, hiszen az ő problémájuk az olvasás alapjaiban rejlik. Ez inspirált arra, hogy valami olyat találjak ki, ami valóban segíti őket a betűtanulásban a játékosság megtartása mellett. Apró tárgyak helyett betűket tapintsanak ki a zsákban, ami tartalmazza az ábécé összes betűjét, a két- és háromjegyű mássalhangzókat is, mert azokat egy hangként tanulják. Szükséges volt a betűket talapzatra ragasztani az ékezetek rögzítése miatt. Mivel vannak olyan betűink, melyek elforgatva is jól értelmezhetőek, mint például az n és a b, ezért a talapzat bal alsó sarkát lekerítettem, hogy megelőzzem az elforgatás okozta félreértéseket – magyarázza Gáspár.

Az eszköz alapozó feladata a betűk felismerése. A zsákba nyúlva a tanuló vagy felnőtt választ egy karaktert, és azt helyesen megnevezi, hibázás esetén visszateszi a zsákba. A feladat más hatást vált ki, ha egy perc alatt kell minél több betűt tapogatva kitalálni. A tananyagnak megfelelően kakukktojás feladatok is összeállíthatóak. Például magánhangzó vagy mássalhangzó, rövid vagy hosszú magánhangzó, magas vagy mély hangrendű magánhangzó keresése.

– Számtalan variáció közül a legkedveltebb kihívás, mikor egy szó betűit tesszük a zsákba, és a játékos csak a kezére és a fejére hagyatkozva, az összes betű felhasználásával kitalálja feladványt. Könnyűnek hangzik, kevesebb karakter esetében akár több megoldás is lehetséges, viszont a hét, nyolc vagy ennél is több betűből álló szavakkal való játék inkább a felnőtteknek való. Vicces szavak születhetnek, ha valaki nem tudja a nokedli betűiből kirakni a helyes szót, és más, értelmetlen szavakat alkot. Amennyiben egy betűkészlet az ábécé minden betűjét egyszer tartalmazza, csak korlátozott számban tudunk szavakat kirakni. Ezért kétféle kisbetűs csomagot kellett kialakítanom. Az 55 darabos főként a betűtanuláshoz, a 85 darabos pedig a szójátékok igényeihez igazodik. Utóbbiban egy-egy betűből több is lehet. A játékot formavédelmi oltalom védi, hiszen hasonló betűjátékok kaphatóak a kereskedelemben, de azokban nagybetűk vannak, amelyek főleg dekorációs célokra készültek – magyarázza Gáspár.

A játék lehetőségeinek tárháza nehezen behatárolható, mert a szabályok módosításával rengeteg új ötlet adódik. Rövid idő elteltével a nagybetűs csomag is megjelent a palettán, amely a mondatkezdéshez és tulajdonnevek gyakorlásához elengedhetetlen. Az eszközök tervezésekor Gáspárnak az iskolás korúaknál fiatalabbakra is gondolnia kellett. Az óvodás gyerekek játékosan tanulnak, számukra a Takuga eszköz geometriai formákkal készült el. A zsákban azonosított formákat laminált lapon kell megmutatni. Azoknak a gyerekek neveket adtak: szivárvány, zászló, hullám, híd, villám, kétirányú nyíl, csillag.

– A formák szóbeli jellemzése a nyelvi kifejezőkészséget fejleszti, szókincsüket bővíti. A formavilággal kapcsolatos ismeretek elősegíthetik az olvasástanulást. Óvodás és iskolás korban használhatóak a tapintható iránygyakorlatok. A készlet húszdarabos, nyilakkal, repülőkkel, szívekkel segíti az irányok rögzítését. A tapintható eszközök alapötletét a betűk adták, de ésszerű volt a számokra, műveleti jelekre vonatkozó játékos elfoglaltságot is kitalálni – magyarázza a fiatal feltaláló.

A Takuga eszközök tíz hónapja kaphatóak, de Gáspár számára a kezdetektől fontos volt a szakmai fejlesztés, fejlődés. Újdonság a szótagoknak, szavaknak, számoknak készített keretek sora, amelyekbe három, négy vagy több talapzatot lehet tenni.

– Lehetetlen kimeríteni a játék adta tárházat, de a legfontosabb talán, hogy észrevétlenül fejleszt, segíti az olvasás, számolás mellett a logikát, a helyesírási készséget, a figyelmet, a kéz motorikáját. Erősíti a nyelvi ismereteket, segít elemeire bontani egy szót – mondja Gáspár, leszögezve, hogy nagyon hosszú a sor.

Ő már csak tudja, hiszen folyamatosan a játék fejlesztésén gondolkodik, egyszerűen csak azért, mert szeret ezzel foglalkozni. Vagyis nem csak azért. Sokkal inkább a gyerekekért.