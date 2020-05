Lassan újraindul a mindennapi élet Veszprémben

Május 4. egyfajta újrakezdés volt sokak számára, hiszen a hét első napjától engedélyezett például az éttermek, szállodák és kávézók nyitvatartása a kerthelyiségekben, teraszokon.

Kossuth utcán közel két hónap után, kedden nyitott meg a posta előtti könyvesszekér.

Takács Gergő szakács a belvárosban. Ők nem pihentek, a belvárosi gyorsétterem folyamatosan működött, igaz, nem a megszokott formában, hiszen a kiszállításra fókuszáltak. Róberttel aztán néhány méterrel odébb elegyedtünk szóba.

– Nekem már nagyon elegem van! – jelentette ki a harmincas éveiben járó férfi. – Szerencsére van munkám, de nagyon nyugtalanító a helyzet. Remélem, lassan letehetjük a szájmaszkot, és a vírus ellenszerét is feltalálják – fűzte hozzá a fiatalember.

Közel két hónap után, kedden nyitott meg a Kossuth utcán a könyvesszekér is. Ottjártunkkor Kenyeres Dávid, a veszprémi Könyvszolgálat Kulturális Egyesület munkatársa éppen az olvasnivalókat rendezte. Elárulta: az elmúlt hetekben kényszerszabadságon volt, mint ahogyan munkatársai is. Mint mondta, ez a hét amolyan próba arra nézve, hogy a korlátozások lassú enyhítése után miként tér vissza az élet – és ezzel ők is – a veszprémi belvárosba.

– Az emberek nyitottak, a vásárlók már vártak minket, ami nagyon jó érzés – fogalmazott Dávid. Érdekes tény, hogy Budapesten és Székesfehérváron néhány hete nyitva vannak a könyvesszekerek, ezért döntöttek a nyitás mellett Veszprémben. A polcokat új könyvekkel töltötték, töltik fel, ráadásul Dávid ígérete szerint heti több alkalommal érkezik majd új áru hozzájuk. Az elképzelések szerint egyelőre hétköznap tartanak nyitva, ám hamarosan szombaton is válogathatunk majd a régi idők könyveiből a nagy posta előtti téren.

– A fehérvári kollégák azt mondták, hogy ki voltak éhezve az emberek a könyvekre, és gondolom, a találkozásokra, az emberi kapcsolatokra is. Én a kényszerszünet alatt olvastam, tanultam, online órákon vettem részt, illetve igyekeztem kertészkedni. Mindezek mellett amíg lehetett, elmentünk a könyvadományokért is – nyilatkozta lapunknak Kenyeres Dávid.